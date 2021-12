Octavian Jurma, avertisment înfricoșător: Viteza de creștere a valului Omicron în Africa de Sud e stupefiantă

Sursa: Facebook

Cercetătorul Octavian Jurma lanseaza un avertisment ingrijorator într-o postare pe Facebook.„Viteza de creștere a valului Omicron în Africa de Sud este stupefiantă, dincolo de imaginația celor mai pesimiste scenarii de până acum. Nu doar atât, dar și indicatorii secundari sunt copleșitori”

În plus, Jurma a declarat, la un post TV, că Omicron se răspândește atât de rapid că dacă am începe săptămâna cu 500 de infectări, la finalul celei de-a treia săptămâni am putea avea deja 32.000 pe zi.

Epidemiologul mai spune că "momentan nu avem motive să credem că varianta Omicron a COVID-19 ar fi mai blândă. "Dacă e pe jumătate mai puțin agresivă, dar se răspândește mai repede, atunci vom avea mai multe decese. Este acest joc între agresivitate și răspândire", a spus Jurma. În plus, expertul a vorbit și despre posibilitatea închiderii școlilor timp de două săptămâni, după Sărbători, pentru a evita, astfel, transmiterea și, mai ales, răspândirea COVID-19, opinie susținută, de altfel, și de alți experți în sănătate publică.