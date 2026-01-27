ANAR, reguli pentru cetățenii din zone cu avertizări hidrologice

„Atragem atenția cu privire la faptul că, în perioada de ape mari, semnalate populației prin avertizările hidrologice, mediatizate intens de către mijloacele de informare în masă, copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați în zona cursurilor de apă, iar activitățile sezoniere precum pescuitul sau plimbările pe malurile râurilor sunt strict interzise”, se arată în informarea publicată de Apele Române.

Atenționarea vine după ce, în cursul zilei de marți, doi pescari din Dolj au fost luați de viitură în timp ce se aflau la pescuit pe malul râului Desnățui. Incidentul nu s-a soldat cu victime, arată sursa citată.

În ultimele 24 de ore, s-au înregistrat cantități importante de precipitații și scurgeri de pe versanți, în mai multe bazine hidrografice din județele Dolj și Gorj, unde sunt în vigoare avertizări hidrologice.

În județul Gorj, echipele ANAR intervin pentru pentru degajarea secțiunilor de scurgere în zona podurilor și a podețelor, refacerea accesului, amplasând bariere formate din saci de nisip pentru protejarea gospodăriilor.

Specialiștii monitorizează permanent lucrările hidrotehnice din administrare și exploatează acumulările aflate în administrare în condiții de siguranță, conform prevederilor din Regulamentele de exploatare în condiții de ape mari.

Acolo unde situația o impune, se elimină blocajele de gheață care pot provoca inundații cu impact local.

Din informațiile pe care le deținem din teren, până la această oră, nu sunt raportate gospodării inundate, fiind afectate doar terenuri agricole.

Zonele din județul Gorj cu cele mai importante precipitații sunt:

58,7 l/mp – S.H. Vaidei (r. Șușița);

58,5 l/mp – S.H. Godinești (r. Tismana);

51,4 l/mp – S.H. Celei (pr. Orlea);

48,2 l/mp – S.H. Ohaba (pr. Amaradia);

48,2 l/mp – S.H. Bălănești (pr. Grui).



Apele Române recomandă populației din zonele afectate de avertizări hidrologice să evite deplasările și să nu traverseze imediata vecinătate a cursurilor de apă, să nu încerce să traverseze nici drumurile sau podurile acoperite de apă, dar și să-i supravegheze permanent pe copii.

Cetățenilor li se recomandă să respecte indicațiile autorităților locale și ale echipelor de intervenție.

