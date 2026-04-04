Orașul unde se poate face cea mai ieftină vacanță de o săptămână

de Redacția Jurnalul    |    04 Apr 2026   •   22:00
Experții au stabilit orașul unde se poate face cea mai ieftină vacanță de o săptămână la vară. Șapte nopți de cazare cu masa și alte servicii incluse nu costă nici măcar 300 de euro. Zona are numeroase plaje cu nisip fin și o climă plăcută.

Cea mai ieftină destinație pentru vacanța de vară se află în Maroc, potrivit Express. Este vorba despre orașul Agadir, unde o vacanță de o săptămână all-inclusive costă în jur de 270 de euro.

Agenția de turism online loveholidays a realizat cercetarea și a stabilit că orașul marocan este cel mai accesibil loc pentru o vacanță de o săptămână. Se află pe coasta de vest a Marocului, la cinci ore de capitala Casablanca și la poalele Munților Atlas. Orașul are o populație de peste o jumătate de milion de locuitori.

Pentru turiști, orașul a devenit popular datorită plajelor frumoase. Plage d'Agadir în inima orașului și Plage Aourir la nord au nisip fin și temperaturi plăcute. Vremea este blândă pe tot parcursul anului, cu temperaturi de iarnă de 20,5 grade Celsius și de vară între 25 și 29 de grade Celsius.

Pe următoarele locuri în clasamentul destinațiilor accesibile sunt Costa Dorada, Murcia și Lanzarote, toate din Spania. Pe listă apare și Goza din Malta.

(sursa: Mediafax)

