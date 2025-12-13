România ar putea exporta ouă în Israel. O delegație sanitară israeliană a a vizitat România

„Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a primit, zilele trecute, vizita unei delegații a Ministerului Agriculturii și Securității Alimentare din Israel (Serviciile Veterinare și pentru Sănătatea Animalelor – IVSAH), în contextul deschiderii posibilității de export de ouă de consum din România către această țară”, se arată în comunicatul publicat miercuri, pe Facebook, de ANSVSA.

Potrivit sursei citate, ANSVA a prezentat legile din România, dar și sistemul de control pentru siguranța alimentelor, dar și garanțiile oferite pentru sănătatea animalelor, dar și siguranța produselor de origine animală provenite din România.

Oficialii delegației israeliene au vizitat și fabrica din Alba care și-a exprimat interesul pentru exportul de ouă de consum. Aceștia au văzut atât ferma, cât și centrul de ambalare al operatorului, „pentru a se asigura că sunt respectate standardele” de siguranță alimentară și sănătate a animalelor.

De asemenea, oficialii israelieni au vizitat și laboratorul sanitar-veterinar de la sediul DSVSA Alba, acolo unde delegația din Israel a primit informații despre cum se desfășoară controalele ANSVSA, dar și testele care se fac în laborator.

Potrivit sursei citate, vizita în județul Alba a făcut parte dintr-un program mai amplu de evaluare, care a inclus și alte județe, precum Bihor și Vaslui, iar demersul reprezintă „un pas în consolidarea poziției României ca partener de încredere pe piața internațională a produselor alimentare”.

„Prin astfel de acțiuni, ANSVSA demonstrează sprijinul pentru accesul produselor românești pe piețe noi, pe baza unor standarde înalte de siguranță și calitate, implementate unitar la nivel național, în colaborare cu structurile teritoriale, precum DSVSA Alba”, arată sursa citată.

Israelul nu este singura țară cu care România își dorește să stabilească relații de export. Un demers similar a fost vizita unei delegații din Vietnam, pentru inițierea procedurilor necesare pentru aprobarea exporturilor de carne de pasăre.

