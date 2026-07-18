Adio prețuri record! Uleiul de măsline se ieftinește după ani de secetă

Deoleo, cel mai mare producător de ulei de măsline din lume, susține că perioada de volatilitate care a influențat întreaga industrie în intervalul 2022-2024 a fost depășită, iar perspectivele pentru noul sezon sunt mult mai favorabile.

Directorul general al companiei, Cristóbal Valdés, afirmă că evoluția precipitațiilor în principalele state producătoare, în special în Spania, oferă premise solide pentru o recoltă bună și pentru un echilibru între cerere și ofertă, scrie CNBC.

Prețul uleiului de măsline se stabilizează datorită unei recolte mai bune

Potrivit reprezentanților Deoleo, condițiile climatice din ultimele luni au contribuit la îmbunătățirea perspectivelor pentru sezonul agricol următor. Astfel, piața mondială beneficiază de o ofertă mai consistentă, ceea ce reduce presiunea asupra prețurilor și oferă mai multă predictibilitate producătorilor, distribuitorilor și consumatorilor.

Compania, care deține branduri consacrate precum Bertolli și Carbonell, consideră că perioada dificilă traversată în ultimii ani rămâne un episod temporar, iar piața revine treptat la un echilibru.

În același timp, stabilizarea prețurilor este așteptată să contribuie la revenirea consumului gospodăriilor, afectat de scumpirile fără precedent înregistrate în ultimii doi ani.

Maxime istorice înregistrate în 2024

Între 2022 și 2024, industria uleiului de măsline s-a confruntat cu una dintre cele mai dificile perioade din istorie. Secetele severe și valurile de căldură care au afectat sudul Europei, în special Spania, au redus considerabil producția de măsline și au împins prețurile la niveluri record.

În ianuarie 2024, prețul angro al uleiului de măsline extravirgin din Spania a ajuns la aproximativ 9,3 euro pe kilogram, un nivel fără precedent, care s-a reflectat rapid și în prețurile de la raft.

Datele recente ale Comisiei Europene arată însă că situația s-a schimbat semnificativ. În prezent, prețul uleiului de măsline extravirgin în Spania este de aproximativ 3,9 euro pe kilogram, continuând tendința de scădere începută la începutul acestui an.

Provocările climatice rămân

Deși perspectivele sunt optimiste, analiștii atrag atenția că piața rămâne vulnerabilă în fața schimbărilor climatice. Deficitul de apă, perioadele de secetă, temperaturile extreme, dar și presiunile generate de dăunători și boli pot influența în continuare producția de măsline și pot provoca fluctuații importante ale stocurilor de la un sezon la altul.

În acest context, Spania își menține rolul de reper pentru piața mondială a uleiului de măsline, alături de Italia și Grecia, iar evoluția recoltelor din această țară continuă să influențeze direct nivelul prețurilor la nivel internațional.

Specialiștii din industrie apreciază că, dacă actualele condiții meteorologice se vor menține, consumatorii ar putea beneficia în perioada următoare de o piață mai echilibrată și de prețuri mai stabile, după una dintre cele mai dificile perioade traversate de sectorul oleicol european.

(sursa: Mediafax)

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