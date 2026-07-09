Investițiile în apă și canalizare schimbă Ilfovul. Infrastructura este gata, iar următorul pas aparține comunității

În multe dintre localitățile județului Ilfov, acolo unde până nu demult gospodăriile se bazau pe puțuri și fose septice, există acum rețele publice moderne de apă și canalizare. Investițiile au fost realizate etapizat, prin proiecte complexe, finanțate din fonduri europene și naționale, care au presupus ani de pregătire, proiectare și execuție.

Primul proiect major – „Reabilitarea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Ilfov” – a fost implementat în perioada 2011–2015 prin Programul Operațional Sectorial Mediu. Dezvoltarea infrastructurii a continuat ulterior prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014–2020, iar în prezent noi rețele sunt recepționate și puse în funcțiune prin Programul Dezvoltare Durabilă (PDD).

Fără aceste investiții, numeroase comunități aflate la doar câțiva kilometri de București ar fi rămas și astăzi fără acces la servicii publice moderne de alimentare cu apă și canalizare.

Infrastructura există. Acum trebuie folosită responsabil

Rețelele au fost construite pentru oameni, iar eficiența lor depinde de numărul locuințelor conectate. În cazul canalizării, racordarea este obligatorie acolo unde sistemul public este disponibil, conform legislației în vigoare. Dincolo de obligația legală, racordarea reprezintă un gest de responsabilitate față de întreaga comunitate.

Fosele septice neconforme sau improvizate pot polua solul și pânza freatică, afectând sănătatea populației și mediul înconjurător. În schimb, utilizarea sistemului public de canalizare reduce aceste riscuri și contribuie la dezvoltarea unei comunități mai curate și mai sigure. Fiecare gospodărie racordată înseamnă mai puțină poluare și un plus de siguranță pentru întreaga localitate.

Apa din rețeaua publică înseamnă confort și siguranță

Branșarea la rețeaua publică de apă nu este obligatorie prin lege, însă oferă avantaje importante pentru orice familie. Apa furnizată prin sistemul public este monitorizată permanent, respectă standardele de calitate și asigură continuitatea alimentării. În același timp, renunțarea la sursele individuale reduce riscurile asociate utilizării apei din surse necontrolate și contribuie la protejarea resurselor naturale. Pentru proprietari, branșarea înseamnă confort, siguranță și acces la un serviciu public modern.

Investițiile europene produc rezultate doar dacă sunt utilizate

Sute de milioane de euro au fost investite în dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare din județul Ilfov. Scopul acestor proiecte nu a fost doar construirea unor conducte noi, ci creșterea calității vieții și protejarea mediului.

O rețea care nu este utilizată nu își poate atinge obiectivele pentru care a fost construită. Fiecare contract de furnizare încheiat și fiecare locuință racordată înseamnă valorificarea investițiilor realizate și contribuie la îndeplinirea obiectivelor asumate de România prin programele europene.

Un efort comun pentru un Ilfov mai curat

Operatorul Regional Apa-Canal Ilfov S.A. continuă să preia în operare noile investiții și să asigure servicii moderne de alimentare cu apă și canalizare pentru comunitățile din județ. De acum înainte, succesul acestor proiecte depinde și de implicarea locuitorilor. Fiecare proprietar care se racordează la canalizare și se branșează la rețeaua publică de apă contribuie la protejarea mediului, la dezvoltarea localității în care trăiește și la valorificarea unor investiții realizate pentru generațiile de astăzi și de mâine.

La doar câțiva kilometri de București, Ilfov dispune astăzi de o infrastructură pe care multe comunități au așteptat-o zeci de ani. Este momentul ca această investiție să fie folosită la întregul ei potențial.

Apa și canalizarea înseamnă mai mult decât infrastructură. Înseamnă sănătate publică, confort, respect pentru mediu și un viitor mai bun pentru întreaga comunitate.