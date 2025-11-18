Adrian Ţuţuianu a fost numit la conducerea AEP

Adrian Ţuţuianu a fost propus în această funcţie de PSD şi a fost singurul candidat.



Votul a fost secret cu buletine, fiind înregistrate 271 voturi ''pentru'' şi două contra.



Parlamentarii opoziţiei nu au participat la vot.



Marţi dimineaţă, Comisiile juridice au avizat favorabil candidatura lui Adrian Ţuţuianu pentru această funcţie, care a rămas vacantă în urma revocării fostului preşedinte al Autorităţii, Toni Greblă.



Cine este Adrian Ţuţuianu

Adrian Ţuţuianu s-a născut la 1 august 1965, în localitatea Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa.

Între 1979 şi 1983, a urmat cursurile Liceului de chimie nr. 3 din Câmpulung Muscel, cu profil industrial, specializarea chimie, luându-şi diploma de bacalaureat. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, fiind licenţiat în Drept economic şi administrativ (1988) şi, ulterior, în Ştiinţe juridice (1993). În 2004, a absolvit un master în Managementul Afacerilor Publice Europene, în cadrul Institutului Naţional de Administraţie, potrivit site-ului www.senat.ro. Din 2006, este doctor în Drept comercial al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti. În 2010, a absolvit Colegiul Naţional de Apărare la Universitatea Naţională de Apărare "Carol I".

În perioada 1990-1995, a fost inspector la Prefectura Judeţului Dâmboviţa, şef serviciu stare civilă şi autoritate tutelară, director adjunct administraţie locală, şef serviciu juridic şi contencios şi consilier al Prefectului.

A fost director la S.C. Leader Lease S.A. Bucureşti (1995), director şi vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. Eurofinances S.A. Târgovişte (1996-1997), director şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. Eurointermed S.A. Târgovişte (1997-1998).

Avocat în Baroul Dâmboviţa, la Cabinete Asociate de Avocaţi Adrian Chiţescu - Adrian Ţuţuianu (1999-2009), apoi la SCA Ţuţuianu, Stan şi Asociaţii (2009-2012). A fost practician în reorganizare şi lichidare judiciară la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România din 2009 până în 2012, când s-a suspendat din activitate. Din 2010, a fost mediator, tot până în 2012, când s-a suspendat din activitate.

Membru al Partidului Social Democrat din anul 1998, a fost preşedinte executiv/vicepreşedinte/secretar executiv al Biroului Permanent Judeţean al PSD Dâmboviţa (1998-2012), membru în Consiliul Naţional al PSD (2010-2012), secretar executiv al PSD pe probleme juridice (2010-2012), preşedinte al PSD Dâmboviţa (din 2012). La 5 noiembrie 2018, Adrian Ţuţuianu a fost exclus din PSD în urma unei decizii luate de Comitetul Executiv Naţional al PSD. A fost membru al partidului Pro România (23 ian. 2019 - 6. sept. 2022), conform CV-ului de pe site-ul sgg.gov.ro.

Între 2004 şi 2008, a fost consilier judeţean la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, preşedinte al Comisiei juridice, de contencios, pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de etică, litigii, protecţie civilă, relaţii externe cu autorităţi şi organisme similare din alte ţări.

La 30 noiembrie 2008, a fost ales senator PSD în colegiul uninominal nr. 1 din judeţul Dâmboviţa. În calitate de senator, a activat ca membru în Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii (2008-2009); membru în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (2009-2012); membru al Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului (2009-2011); vicepreşedinte al Comisiei pentru Regulament (2008-2010); secretar al Biroului Permanent al Senatului României (2011-2012); membru al Comisiei speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă (2009-2012); membru al subcomisiei comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă (2009-2012), conform https://www.senat.ro/.

În urma alegerilor locale din 10 iunie 2012, a fost ales preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, din partea USL/PSD, fiind reales, la 23 iunie 2016, de consilierii judeţeni din Dâmboviţa, declaraţi aleşi la scrutinul din 5 iunie 2016. A deţinut această funcţie până în decembrie 2016.

La alegerile parlamentare din decembrie 2016, a fost ales senator în circumscripţia electorală nr. 16 Damboviţa. În legislatura 2016-2020, a fost vicepreşedinte al Senatului (2018), membru al Biroului Permanent al Senatului, în cadrul acestuia fiind secretar (dec. 2016 - sept. 2017) şi chestor (sept. 2017 - febr. 2018). A fost membru al Grupului parlamentar al PSD (până în nov. 2018), senator neafiliat (nov. 2018 - sept. 2019), membru al Grupului parlamentar ALDE (sept. 2019), senator neafiliat (din sept. 2019), potrivit site-ului www.cdep.ro. A fost preşedinte al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI (până în sep. 2017), membru în Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei şi în Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale.

A fost ministru al Apărării Naţionale (29 iun. 2017 - 6 sept. 2017) în guvernul premierului Mihai Tudose.

La 6 septembrie 2022, Adrian Ţuţuianu a fost numit în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciucă. Adrian Ţuţuianu a fost secretar general adjunct al Guvernului şi în Guvernul Ion-Marcel Ciolacu II.

La 1 august 2025, Adrian Ţuţuianu (PSD) a fost numit în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în guvernul condus de Ilie Bolojan, anterior fiind secretar general adjunct al Guvernului.



Desfăşoară activitate universitară, din 2000 fiind lector, apoi conferenţiar universitar la Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative.



Membru în Colegiul Director al Uniunii Juriştilor din România; membru al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, Baroul Dâmboviţa; membru al Societăţii Române de Drept European; membru al Centrului de Excelenţă Academică; membru al Centrului de Cercetări în Ştiinţe Sociale, conform CV-ului de pe site-ul sgg.gov.ro.



La 16 noiembrie 2025, Adrian Ţuţuianu a anunţat că şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP). El a demisionat la 13 noiembrie 2025 din PSD, deoarece preşedintele AEP nu poate fi membru de partid. AGERPRES