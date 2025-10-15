Legea prosumatorilor, adoptată: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe

Camera Deputaților a adoptat astăzi Legea prosumatorilor, un act normativ considerat esențial pentru dezvoltarea energiei verzi în România. Inițiativa a fost susținută în plen de Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, care a anunțat public adoptarea proiectului și a subliniat importanța acestuia pentru cetățeni și comunități.

Prin această lege, românii care produc energie verde la o locuință vor putea compensa energia produsă în exces la alte adrese deținute de aceleași persoane, precum un apartament de bloc sau alte proprietăți. Practic, furnizorii vor putea reduce factura de la o locuință folosind energia produsă în altă parte, facilitând astfel un consum mai eficient și acces la surse regenerabile.

Sebastian Burduja a explicat că prosumatorii reprezintă „cei mai mari investitori în energie din ultimii cinci ani”. În prezent, România are aproximativ 250.000 de prosumatori, cu o putere instalată totală de aproape 3.000 MW, echivalentul a patru reactoare nucleare de la Cernavodă, chiar dacă producția de energie solară rămâne intermitentă.

