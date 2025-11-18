Protest în Parlament: Angajații Camerei Deputaților cer „salarii decente”

Câteva zeci de angajați ai Camerei Deputaților au declanșat, marți, un protest spontan chiar în interiorul Palatului Parlamentului, nemulțumiți de nivelul actual al salariilor și de intenția autorităților de a opera eventuale tăieri.

Protestatarii au afișat pancarte și au scandat mesaje prin care cer respect și condiții salariale corecte.

Printre lozinci se numără: „Fără noi statul cade, cu noi statul tace”, „Statul doarme, salariatul rabdă”, „Personalul Camerei Deputaților merită respect”, „Munca noastră ține statul în viață” și „Salariul de mizerie ne umilește”.

(sursa: Mediafax)