Parola ta valorează cât Mona Lisa: nu o mai folosi

Aproape toate aceste parole pot fi sparte în mai puțin de o secundă.

Imaginează-ți Luvrul: mii de opere de artă, sisteme de securitate de ultimă generație, senzori peste tot... iar managerul IT setează parola serverului central la „louvre2025" - minuscule, fără simboluri, identică cu numele muzeului.

Este o scenă fictivă, dar adevărul este că noi facem adesea lucruri la fel de absurde: tratăm datele noastre ca și cum ar fi „Mona Lisa", dar le protejăm cu aceeași imaginație pe care am pune-o în codul PIN pentru interfon.

În fiecare an, NordPass publică o listă cu cele 200 de parole dintre cele mai comune, pe baza analizei milioane de date de autentificare furate în întreaga lume. În cel mai recent raport, „123456" este în continuare cea mai utilizată parolă la nivel global, în Italia topul fiind condus de „admin", „password" și „123456".

Aproape toate aceste parole au trei lucruri în comun: sunt scurte, sunt previzibile și pot fi ghicite sau sparte în mai puțin de o secundă folosind instrumente automate.

Dacă vă recunoașteți în oricare dintre aceste exemple, vestea este simplă: parola dvs. nu este „a dvs." - milioane de oameni o au deja.

1. Gândiți-vă la o „frază de acces"

În loc de un cuvânt, gândiți-vă la o frază lungă de cel puțin 12-14 caractere, de preferință 16+, compusă din cuvinte, numere și simboluri. Exemplu: Dog!Bicycle_7IceCream. Este mult mai greu de ghicit decât Luca1980!

2. Amestecați tipurile de caractere

Pentru fiecare parolă folosiți litere majuscule și minuscule, cifre care nu sunt evidente și simboluri introduse într-un mod imprevizibil.

3. Nu utilizați niciodată date personale

Evitați numele, prenumele, data nașterii, numărul de telefon, adresa sau echipa de fotbal preferată + anul. Toate acestea sunt informații pe care oricine le poate găsi pe rețelele de socializare.

4. O parolă diferită pentru fiecare serviciu important

E-mail, servicii bancare online, conturi principale de social media, cloud - toate parolele trebuie să fie diferite. Dacă o platformă este piratată și parola dvs. este furată, atacatorul va încerca automat aceeași combinație pe alte servicii.

Parole de evitat

Orice seamănă cu: 123456, password, admin, qwerty; cuvinte banale sau parole temporare precum changeme, passwordnew care rămân așa ani de zile.

Cum să gestionați parolele fără să înnebuniți

1. Folosiți un manager de parole

Este cel mai util instrument în 2025: generează parole lungi, complexe și diferite pentru fiecare site, le stochează în formă criptată, iar dvs. trebuie să vă amintiți doar o singură parolă principală.

2. Activați autentificarea în doi pași

Acolo unde este posibil, activați aplicații de autentificare sau SMS. Chiar dacă cineva ghicește sau vă fură parola, tot nu va avea a doua piesă a puzzle-ului.

3. Gata cu notițele

Nu lăsați parole la vedere pe birou, nu folosiți bucăți de hârtie lipite de ecran și nu salvați fișiere numite password.doc pe desktop.

Cele mai frecvente greșeli

Reutilizarea aceleiași parole peste tot, utilizarea adresei de e-mail principal cu o parolă slabă, neschimbarea parolelor după o încălcare cunoscută, partajarea acestora prin WhatsApp sau salvarea parolelor în text simplu în blocul de note.

Mini-listă de verificare: 8 lucruri de făcut astăzi:

Schimbați imediat orice parolă care arată astfel: 123456, password, admin, qwerty

Setați o parolă diferită pentru e-mailul principal, serviciile bancare și conturile Apple/Google

Activați autentificarea în doi pași

Instalați un manager de parole

Nu mai partajați parolele - creați conturi separate

Verificați parolele salvate în browser

Evitați date personale de pe rețelele sociale

Petreceți o jumătate de oră „curățând".

(sursa: Mediafax)