Premieră de Paște: Lumina Sfântă a ajuns în România la bordul unei aeronave din Turcia.

Sfânta Lumină a fost adusă de la Ierusalim sâmbătă seara de superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, arhimandritul Ioan Meiu, urmând să fie oferită delegaţilor eparhiilor BOR prezenţi la Aeroportul Internaţional "Henri Coandă".

Ulterior, prin intermediul protopopiatelor, centrele eparhiale vor distribui Sfânta Lumină către fiecare parohie din cadrul lor, a informat Biroul de presă al Patriarhiei Române.

În jurul orei 19:30, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Tradiţia aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim a fost inaugurată de Patriarhul Daniel în anul 2009.

Lumina Sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paşte la Ierusalim, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12:30 şi 14:30, când deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an şi care, în primele minute, nu frige.