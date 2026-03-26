Banii de Paște vin mai devreme: Programul de livrare a pensiilor în luna aprilie 2026

de Redacția Jurnalul    |    26 Mar 2026   •   19:30
Plata pensiilor va fi devansată în luna aprilie 2026, având în vedere faptul că perioada este marcată de Sărbătorile Pascale, a anunțat Ministerul Muncii.

Potrivit Casei de Pensii, au fost întreprinse toate demersurile necesare pentru asigurarea fondurilor destinate achitării în avans a pensiilor și indemnizațiilor care se plătesc prin intermediul caselor teritoriale de pensii, precum și pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii acestora.
 

De asemenea, CNPP a transmis informări către C.N. Poșta Română S.A. și către instituțiile bancare cu care are încheiate convenții pentru plata pensiilor.

În aceste condiții, toate pensiile achitate prin intermediul factorilor poștali vor fi distribuite până cel târziu la data de 9 aprilie 2026.

Pentru pensionarii care au optat pentru plata în cont bancar, sumele aferente vor fi virate în data de 8 aprilie 2026.

În ceea ce privește ajutoarele financiare de tip one-off, CNPP precizează că acordarea acestora este prevăzută în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

Având în vedere că actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională, instituția estimează că aceste ajutoare nu vor putea fi plătite în luna aprilie, urmând să fie acordate în luna mai.

