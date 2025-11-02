Patriarhia răspunde acuzațiilor legate de piesa „Avem o țară”: Versurile nu-i aparțin lui Radu Gyr

Patriarhia Română arată că textul piesei "Avem o ţară", interpretată pe 30 octombrie în Catedrala Naţională de către grupul Tronos Junior, nu promovează în niciun fel elemente ale vreunei doctrine politice totalitare, contextul redării cântecului excluzând orice interpretare tendenţioasă.



Reprezentanţii Patriarhiei transmit duminică, printr-un comunicat de presă, că poezia respectivă a fost atribuită în ultimii ani, în mod eronat, lui Radu Gyr.



"În data de 30 octombrie 2025, după încheierea slujbei de Te-Deum care a avut loc în Catedrala Naţională, s-a susţinut un scurt concert de cântece patriotice cu autori diverşi. La acest eveniment, petrecut cu ocazia Zilei Clerului Militar şi în prezenţa reprezentanţilor Armatei Române, grupul Tronos Junior a interpretat o cântare care are la bază textul poeziei 'Avem o ţară', atribuită în ultimii ani, în mod total eronat, lui Radu Gyr. Facem precizarea că textul poeziei care a stat la baza interpretării amintite nu promovează în niciun fel elemente ale vreunei doctrine politice totalitare. Prin urmare, contextul redării cântecului exclude orice interpretare tendenţioasă. Încercarea de a asocia Biserica Ortodoxă Română cu ideologiile extremiste este una total lipsită de temei, mai ales că Patriarhia Română a exprimat, în repetate rânduri, delimitarea fermă de orice fel de mişcări care promovează ura şi violenţa, xenofobia şi rasismul, care sunt contrare învăţăturii şi credinţei creştine", arată Patriarhia.



Acelaşi comunicat mai precizează că Biserica Ortodoxă Română se delimitează public de orice afiliere ideologică sau politică partinică, iar interpretarea respectivei piese nu poate fi asociată cu vreun cult sau omagiu adus ideologiilor totalitare.



"Interpretarea piesei care are la bază textul poeziei 'Avem o ţară' nu poate fi asociată cu vreun cult sau omagiu adus ideologiilor totalitare, nici prin conţinut, nici prin intenţie. Patriarhia Română este conştientă de prevederile legale în vigoare şi le respectă întru totul. De aceea, considerăm că prin interpretarea eronată a adevăratei intenţii - aceea de a utiliza un text cu un mesaj patriotic şi religios - se continuă o campanie de asociere forţată a imaginii Bisericii Ortodoxe Române cu doctrine politice străine de învăţătura de credinţă pe care aceasta o propovăduieşte. De asemenea, reiterăm faptul că Biserica Ortodoxă Română se delimitează public de orice afiliere ideologică sau politică partinică", mai arată Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Sursa: AGERPRES