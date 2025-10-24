Patru evenimente blochează traficul în București: Harta completă a restricțiilor de circulație

Sâmbătă, Ministerul Apărării Naționale va desfășura o serie de ceremonii militare și religioase cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei Române după cum urmează:

-între orele 08.00-16.00, ceremonie militară și religioasă cu depuneri de coroane și jerbe de flori, ceremonie de depunere a jurământului militar, ceremonie de schimbare a gărzii, activități de survol și exerciții demonstrative la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I;

-între orele 08.00-16.00, ceremonie militară și religioasă cu depuneri de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor Patriei din Al doilea Război Mondial din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I”;

-între orele 08.00-16.00, ceremonie militară și religioasă cu depuneri de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor căzuți în teatrele de operații și pe teritoriul României din fața Palatului Național al Copiilor;

-între orele 19.00-22.00, solemnitatea retragerii cu torțe, pe prima bandă de circulație, pe itinerariul: Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bd. Eroii Sanitari – Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu – Șos. Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. General Paul Teodorescu – Bd. Timișoara – Sediul Brigăzii 30 Gardă.

Se va restricționa traficul rutier:

- între orele 18.00-20.00, pe Str. Constantin Mille;

- între orele 18.45-20.00, pentru 15 minute, pe Calea Victoriei, în fața Palatului Cercului Militar Național (între Str. Matei Millo și Bd. Regina Elisabeta).

Sâmbătă, între orele 08.00-20.00, se va desfășura „Trofeul București 2025”, ce va consta într-o cursă de automobilism sportiv, pe următorul traseu: Calea Victoriei (prin fața Palatului Regal) – Str. Walter Mărăcineanu – aleile din fața Sălii Palatului – breteaua din fața Muzeului Național de Artă.

Se va restricționa traficul rutier, după cum urmează:

- în data 25 octombrie a.c., între orele 00.30-20.00 pe Calea Victoriei, între Bd. Dacia și Str. Ion Câmpineanu

- în data 25 octombrie a.c., între orele 05.00-20.00 pe Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Str. Dem. I. Dobrescu, Str. Ion Câmpineanu și Bd. Știrbei Vodă (segmentul cuprins între Str. Berzei și Calea Victoriei).

De asemenea, de vineri până duminică, între orele 10.00-23.00, are loc și „West Side Hallo Fest”, la baza digului Lacul Morii. Se va organiza temporar circulația în sens unic pe Intrarea Craiovei și Intrarea Frasinului (dinspre Intrarea Craiovei către Intrarea Frasinului). De asemenea, se va restricționa accesul, cu excepția riveranilor, dinspre Bd. Constructorilor către Str. Nucșoara, Calea Crângași și aleile care acced către acest perimetru (către digul Lacul Morii).

În perioada 25-31 octombrie a.c., Patriarhia Română va organiza o serie de evenimente dedicate Zilelor Sfințirii Catedralei Naționale.

Duminică, între orele 00:00-22:00, se va restricționa traficul rutier pe următoarele artere:

- Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției, ambele sensuri

- Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului, ambele sensuri

- Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria

- Bd. Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor

- Str. Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului

- Str. B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor

- Str. Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur

- Str. Dr. Alexandru Vitzu, între Str. lzvor și Str. Dr. lon Ghiulamila

- Str. Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie

- Str. Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și str. Sirenelor

- Str. Uranus, între Calea 13 Septembrie și str. Sabinelor.

