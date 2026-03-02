Ghid complet RO-Alert: Pași simpli pentru setările de pe Android și iOS

Sistemul RO-Alert utilizează tehnologia Cell Broadcast pentru a transmite mesaje de avertizare și alarmare a populației în situații de urgență. Alertele sunt emise în cazuri de fenomene meteo extreme, atacuri teroriste sau dispariții de minori.

Aceste sunt trimise automat pe toate telefoanele aflate într-o zonă de risc, fără a fi nevoie de conexiune la internet, aplicații instalate sau abonament activ. În momentul primirii unei alerte, telefonul emite un sunet puternic, chiar dacă este setat pe modul silențios.

Majoritatea telefoanelor moderne au sistemul activat implicit.Specialiștii atrag atenția că dezactivarea acestuia poate duce la pierderea unor informații esențiale în situații critice, iar utilizatorii care aleg această opțiune îo fac pe proprie răspundere.

De asemenea, în anumite cazuri, unele tipuri de alerte nu pot fi dezactivate complet, în funcție de modelul dispozitivului. Este posibil ca, după o actualizare de sistem, setările să fie resetate iar notificările să reapară.

RO-Alert pe Android

În cazul telefoanelor cu sistem Android, denumirea meniurilor poate varia în funcție de producător – de exemplu Samsung, Google sau Xiaomi – însă traseul este similar.

Pentru verificare sau modificare:

Accesează Setări (Settings)

Intră în Notificări sau Aplicații și notificări

Selectează Alerte de urgență wireless / Wireless Emergency Alerts

În această secțiune poți activa sau dezactiva diferite tipuri de notificări, precum:

Alerte extreme

Alerte severe

Sunet sau vibrație pentru alertă

Pe unele dispozitive, opțiunea poate fi găsită în: Setări > Siguranță și urgență > Alerte de urgență.

RO-Alert pe iPhone

Pe telefoanele iPhone, alertele guvernamentale sunt disponibile începând cu versiunea iOS 12. Conform Apple, aceste notificări sunt activate implicit, iar la primirea unei alerte dispozitivul redă un sunet special, similar unei alarme.

Pentru a modifica setările:

Deschide aplicația Configurări (Settings)

Accesează Notificări (Notifications)

Derulează până la secțiunea Alerte guvernamentale

Activează sau dezactivează tipurile de alertă dorite

Sistemul RO-Alert rămâne un instrument esențial de informare rapidă a populației în situații critice. Înainte de a dezactiva notificările, utilizatorii sunt sfătuiți să ia în calcul rolul acestora în protejarea siguranței personale, notează a1.ro.