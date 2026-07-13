Patru români, arestați în Austria după ce au revenit să recupereze bunuri furate

Intervenția poliției a dus la prinderea suspecților chiar în timp ce încercau să recupereze obiectele ascunse.

Potrivit Poliției din landul Carintia, intervenția a avut loc duminică, 12 iulie, în localitatea Haag, din comuna Magdalensberg, districtul Klagenfurt, după ce o femeie a sesizat autoritățile că a găsit mai multe componente de biciclete și două trotinete electrice abandonate pe un drum rural.

Polițiștii au constatat că nu era prima descoperire de acest fel. Cu o zi înainte, în aceeași zonă, fuseseră recuperate alte trei biciclete despre care existau indicii că proveneau din furturi.

În timpul cercetărilor desfășurate la fața locului, oamenii legii au observat un cetățean român în vârstă de 19 ani care a ajuns în zonă cu o trotinetă electrică și s-a îndreptat spre tufișurile în care erau ascunse bunurile.Verificările au arătat că tânărul era deja considerat principalul suspect în mai multe furturi de trotinete electrice comise în orașul Villach. Totodată, trotineta pe care o conducea a fost identificată ca fiind furată.

La percheziția corporală, polițiștii au găsit asupra acestuia un briceag, mai multe componente de biciclete și o sumă importantă de bani în numerar. Tânărul a fost arestat pe loc.

În timpul intervenției, alți doi cetățeni români, în vârstă de 27 și 39 de ani, au ajuns la locul unde erau depozitate bunurile și au încercat să le împacheteze în păturile pe care le aduseseră. Când au fost somați de polițiști, cei doi au abandonat obiectele și au fugit printr-un lan de porumb din apropiere. După o scurtă urmărire, au fost prinși și încătușați.

În cadrul anchetei, polițiștii au efectuat verificări la locuința din comuna Magdalensberg unde locuia, ca subchiriaș, tânărul de 19 ani. Acolo a fost identificat un alt cetățean român, în vârstă de 48 de ani. Cu acordul ocupanților, autoritățile au verificat imobilul și au ridicat mai multe obiecte de valoare redusă despre care există suspiciuni că provin din furturi comise de pe șantiere.

Cei patru români au fost duși la postul de poliție din Grafenstein, unde au fost audiați sub suspiciunea de furt calificat în scop comercial.

După finalizarea primelor cercetări, Parchetul din Klagenfurt a dispus cercetarea lor în stare de libertate din punct de vedere penal. Ulterior însă, Oficiul Federal pentru Străini și Azil (BFA) a emis ordine de reținere pe linie administrativă, iar cei patru au fost predați instituției competente pentru continuarea procedurilor.

Ancheta poliției austriece continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor bunurilor sustrase.

(sursa: Mediafax)