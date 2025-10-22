Miting al polițiștilor de penitenciare la Ministerul Justiției față de măsurile de restructure

Potrivit unui comunicat remis miercuri de sindicaliști, protestul vizează „haosul instituțional instalat în Poliția Penitenciară ținută permanent sub amenințarea restructurării în coordonarea împuternicitului director general ANP, Bogdan Burcu, a lipsei de transparență şi a intențiilor de reorganizare lipsite de fundament, cu impact bugetar negativ”.

Principalele revendicări sunt: alocarea unui buget care să acopere integral salariile, cheltuielile și investițiile; deblocarea investițiilor necesare pentru condiții decente de muncă; condamnarea activității desfășurate în condiții mai grele decât cele ale deținuților; stoparea incompetenței și indolenței manageriale care generează sancțiuni CEDO și probleme bugetare; asigurarea unui 2026 fără desființări de unități, tăieri de posturi sau diminuări de drepturi; opoziția față de reformele prin tăiere impuse politic fără fundament real și fără concurs, care afectează personalul.

Protestul este organizat în următorul context, potrivit sindicaliștilor: creșterea numărului de deținuți și scăderea efectivelor de polițiști de penitenciare; suspendarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; creșterea muncii suplimentare neplătite; reducerea bugetului Ministerului Justiției cu 20% în 2025 și posibila nouă diminuare pentru 2026; riscul desființării a 36 din 45 de unități penitenciare și relocarea forțată a personalului.

Sindicatele avertizează că, dacă revendicările nu vor fi soluționate, protestele vor continua periodic la Ministerul Justiției și ANP, fiind însoțite de refuzul muncii suplimentare și acțiuni în toate unitățile de penitenciare, ceea ce poate conduce la blocarea sistemului penitenciar pe termen nedeterminat.

(sursa: Mediafax)