Cât va fi pensia unui român cu 40 de ani vechime și un salariu de 5.000 de lei brut

Pensia unui român care a avut un salariu mediu brut lunar de 5.000 de lei și o vechime de 40 de ani va fi de circa 2.494,8 lei pe lună, potrivit unei simulări bazate pe noua formulă de calcul a pensiei publice.

Calculul se face prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate de-a lungul carierei cu valoarea punctului de referință (VPR), stabilită la 81 de lei.

Pentru un salariu de 5.000 de lei, raportat la un salariu mediu brut pe economie de 6.500 de lei, rezultă 0,77 puncte de pensie pe an.

Conform Gândul, în 40 de ani de activitate, persoana acumulează 30,8 puncte de pensie, ceea ce înseamnă o pensie lunară de aproximativ 2.495 de lei.

Pensia poate varia în funcție de eventuale creșteri ale valorii punctului de referință, de perioadele necontributive recunoscute și de bonusurile acordate pentru vechime.

Pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă, persoana trebuie să îndeplinească două condiții: vârsta standard de pensionare (65 de ani pentru bărbați și 63 pentru femei) și stagiul complet de cotizare de 35 de ani.

Cei care au contribuit mai puțin de 15 ani nu pot obține pensia standard, însă pot primi indemnizația socială pentru pensionari, dacă îndeplinesc criteriile legale.

(sursa: Mediafax)