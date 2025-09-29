LAPAR a lansat campania națională “APA nu este o marfă”

“Realitatea pe care o vedem astăzi trebuie să fie un semnal de alarmă pentru autorități. Cantitățile de precipitații sunt în scădere, iar perioadele de secetă prelungită devin tot mai frecvente, sistemele de irigații sunt în mare parte învechite sau nefuncționale dar și lipsite de funcționalitate din cauza noii abordări economice pe care am adoptat-o după 1990. Sistemul de irigații actual a fost conceput pentru a iriga suprafețe imense, cu terenuri comasate, dar azi avem o agricultură fragmenntată în peste 64 milioane de sole ca la 1907, iar debitele râurilor și nivelul apelor subterane sunt în scădere, ceea ce afectează alimentarea cu apă, inclusiv pentru populație și industrie”, se arată în comunicat.

În aceste condiții, în România a apărut un fenomen extrem de grav cu efecte pe termen lung. “Facem irigatii din puțuri de adâncime ceea ce este un adevarat pericol pentru că este o formă de a secatui izvoarele de suprafață și dispariția stratului de apa freatica de suprafața. De fapt, acest gen de irigații promovat pe fondul lipsei de informații a populației și, în special a agricultorilor, ascunde un plan. Se dorește ca apa să ajungă să se liciteze la bursă, să fie o marfă o nouă sursă de îmbogățire pentru anumite grupuri care vor avea monopolul acestei resurse naturale la care trebuie să aibă acces neîngrădit și la costuri accesibile toți românii, întreaga populație indiferent de venituri”, se arată în comunicatul citat care poartă semnătura lui Nicu Vasile, președintele LAPAR.

LAPAR atrage atenția că în Câmpia Română (ex. Giurgiu, Călărași), unde pânza freatică e la 3–10 m și solul e predominant lutos, apa pluvială poate avea nevoie de la câteva luni la câțiva ani pentru a ajunge în freatic, dar trebuie ținut cont și de cantitatea de precipitații. “În cazul de față în sudul țării avem o secetă prelungită de 5 ani cantitatea de precipitații nu a depășit 280-300 litri pe metru pătrat în decursul unui an dovada fiind că apa freatică a scăzut cu 3-6 metri, foarte multe fântâni din gospodăriile populației au secat sau și-au micșorat debitul de apă. Să mai spunem că există deja mari companii internaționale care au început să cumpere izvoare în România. Și-a pus oare Guvernul întrebarea de ce fac acest lucru? Evident că nu. În aceste condiții, e bine să reflectam și să gândim științific și corect pentru ROMÂNIA și pentru ROMÂNI”, se mai precizează în comunicatul transmis redacției de LAPAR.

În aceste condiții, LAPAR face apel la factorii de decizie ca să înceapă proiectarea și execuția lucrărilor de irigații, astfel încât alimentarea sistemelor de irigații să se facă din lacurile de acumulare și din surse de apă de suprafață.