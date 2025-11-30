Peste 3 milioane de locuri de muncă, în pericol din cauza evoluției AI

Zonele cele mai expuse riscului sunt cele din „ocupații aflate în declin și cu risc ridicat”, potrivit echipei de cercetare, sugerând că posturile administrative, secretariatul, serviciile pentru clienți și operatorii de mașini se află printre cele mai amenințate, scrie dcnews.ro

Mai mult, schimbările din piața muncii care vor elimina multe dintre aceste locuri de muncă au loc acum „de până la trei ori mai repede” decât s-a prevăzut anterior.

Nu numai actualii angajați sunt în pericol

NFER a avertizat că această situație reprezintă o amenințare nu doar pentru lucrătorii deja angajați în aceste ocupații, ci și pentru tinerii care ies din sistemul educațional fără abilitățile și calificările necesare pentru a intra în ocupatii de înaltă calificare și în creștere.

Organizația a prezentat ceea ce a numit „abilități esențiale pentru angajare”, deja utilizate intens astăzi, dar care „vor deveni și mai importante în întreaga economie în următorul deceniu”.

Aceste abilități sunt: colaborarea, comunicarea, gândirea creativă, alfabetizarea informațională, organizarea, planificarea și prioritizarea, precum și rezolvarea problemelor și luarea deciziilor.

Cercetarea indică faptul că, în ansamblu, numărul locurilor de muncă va crește până în 2035, dar cea mai mare parte a creșterii va fi în ocupatii profesionale și asociate profesionale, cum ar fi știința, ingineria și domeniul juridic, care utilizează intensiv aceste abilități esențiale.

Jude Hillary, unul dintre autorii NFER, a descris schimbările necesare ca pe o „provocare critică” care trebuie abordată „direct”.

„Acoperirea deficitului de competențe proiectat necesită un răspuns colectiv din partea guvernului, angajatorilor și a întregului sistem educațional și de formare profesională”, a spus el.

„Trebuie să consolidăm sprijinul în primii ani de viață, să combatem inegalitățile din școli, să întărim traseele către locurile de muncă în creștere și să reconstruim sistemul de competențe pentru adulți, pentru a asigura o creștere care să beneficieze pe toată lumea”.

Pericol pentru economie

Raportul avertizează că, în forma actuală, lipsa angajaților calificați la nivel înalt ar putea limita creșterea economică, în timp ce schimbările aduse de AI vor însemna că numărul redus de locuri de muncă la nivel inferior ar putea duce la șomaj pentru mulți - o situație fără câștigători.

Școlile, angajatorii și guvernanții ar trebui, prin urmare, să se asigure că abilitățile esențiale pentru angajare sunt bine înțelese, încurajate, predate sau că oamenii au oportunități de recalificare, pentru a evita blocarea în ocupații aflate în declin, concluzionează raportul.

Cercetarea diferă semnificativ de alte studii privind modul în care AI-ul va remodela piața muncii. Luna trecută, Microsoft a susținut că locurile de muncă de birou, precum vânzările și comunicarea, se află printre cele mai expuse riscului din cauza AI.

Tot în octombrie, s-a raportat că firma de consultanță Accenture a concediat 11.000 de angajați, în timp ce și-a extins eforturile de a-i instrui să utilizeze AI.

IBM a înlocuit, de asemenea, sute de roluri cu sisteme AI, însă, spre deosebire de Microsoft, a creat noi locuri de muncă în vânzări și marketing. Între timp, Amazon a redus personalul în anumite domenii dar și-a extins echipele care dezvoltă și gestionează instrumente AI.