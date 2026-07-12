Descoperire șoc în Republica Moldova: presupuse permise de conducere românești abandonate la gunoi. Ce spun autoritățile din România

Imaginile publicate pe rețelele sociale au devenit rapid virale și au determinat o reacție oficială din partea Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), instituție care a anunțat că verifică autenticitatea documentelor și circumstanțele în care acestea au ajuns în acel loc.

Descoperirea care a ridicat semne de întrebare

Totul a început după ce Garda Națională de Mediu din Republica Moldova, un ONG care monitorizează problemele de mediu, a anunțat că a primit informații privind existența unor depozite de deșeuri medicale periculoase în localitatea Porumbeni.

Reprezentanții organizației spun că, odată ajunși la fața locului, au descoperit mult mai multe nereguli decât se așteptau.

„Ne-am deplasat la fața locului și am depistat mai multe nereguli”, au transmis aceștia într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit imaginilor și declarațiilor făcute publice, printre deșeurile abandonate s-ar fi aflat un număr foarte mare de documente care seamănă cu permisele de conducere emise în România.

Organizația a lansat și o serie de întrebări privind proveniența acestora.

„Nu putem să înțelegem, cum au apărut sute ba chiar mii de permise de conducere românești? Mii de tuburi de perfuzii, de ce sunt acolo zeci de tone de plastic? Cine răspunde la toate aceste întrebări?”

Reacția autorităților din România

După apariția imaginilor în spațiul public, Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a transmis că tratează cazul cu maximă atenție, însă avertizează că, în acest moment, nu există dovezi că documentele surprinse în fotografii sunt autentice.

Instituția subliniază că simpla apariție a unor documente care seamănă vizual cu permisele românești nu reprezintă o confirmare a autenticității acestora.

„În acest moment, autenticitatea documentelor și circumstanțele în care acestea au ajuns în locația respectivă nu sunt confirmate oficial.”

Oficialii explică faptul că imaginile apărute în spațiul public sunt analizate împreună cu autoritățile competente din Republica Moldova.

„Simpla asemănare vizuală cu un permis de conducere românesc nu este suficientă pentru a confirma autenticitatea acestuia.”

Verificări în colaborare cu autoritățile din Republica Moldova

DGPCI a precizat că există deja o colaborare instituțională cu autoritățile din Republica Moldova pentru stabilirea exactă a provenienței documentelor și a modului în care acestea au ajuns în depozitul de deșeuri.

Reprezentanții instituției au transmis că ancheta este în desfășurare și că toate concluziile vor fi formulate doar după finalizarea verificărilor.

„Suntem în legătură cu autoritățile competente din Republica Moldova, în vederea clarificării tuturor aspectelor.”

Instituția precizează că, în funcție de rezultatele investigațiilor și de informațiile obținute prin canalele oficiale de cooperare, vor fi luate măsurile prevăzute de lege.

„În funcție de rezultatele verificărilor și de informațiile transmise prin canalele de cooperare instituțională, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.”

Până atunci, autoritățile insistă că nu pot confirma nici autenticitatea documentelor, nici proveniența acestora.

„Până la finalizarea verificărilor, nu ne putem pronunța cu privire la autenticitatea documentelor, proveniența acestora sau împrejurările în care au fost identificate.”

Ancheta este în desfășurare

Cazul atrage atenția atât prin numărul mare de documente descoperite, cât și prin contextul în care acestea au fost găsite, într-o zonă unde ONG-ul susține că au fost identificate și deșeuri medicale considerate periculoase.

Deocamdată, nu există informații oficiale care să confirme că documentele sunt permise de conducere autentice emise de autoritățile române. Verificările desfășurate în comun de instituțiile din România și Republica Moldova urmează să stabilească dacă este vorba despre documente reale, copii, falsuri sau alte materiale fără valoare juridică.