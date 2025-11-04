Peste un milion de persoane au primit prima plată prin cardurile pentru alimente, 200.000 de carduri, în curs de livrare

"Cardurile de alimente vor avea două încărcări în anul acesta. Prima încărcare am făcut-o deja. Pese un milion de carduri au fost încărcate şi aceste plăţi au fost făcute luna trecută. A doua plată de 125 de lei este în luna decembrie, aşa cum am anunţat. Folosesc această ocazie pentru a face nişe precizări care sunt importante. După un an electoral 2024 în care s-au folosit destul de multe plăţi către populaţia vulnerabilă şi în care cardurile acestea au ajuns la aproximativ 2,3 milioane de oameni, repet, un an electoral, luaţi în calcul ce vă spun pentru că este important, la sfârşitul anului 2024 Guvernul de atunci, realizând că nu mai sunt bani, nici bani europeni pentru a putea acoperi aceste lucruri, au redus eligibilitatea numai la anumite categorii, cum ar fi cei care au indemnizaţii sociale, 1.281 de lei şi persoanele cu venituri de sub 2.000 de lei, ceea ce face ca populaţia eligibilă pentru a primi plăţile acestea pentru anul 2025 să se reducă de la 2,3 milioane de oameni la 1,2 milioane de oameni. Eu ce am făcut a fost să mă asigur că reuşesc să pun cap la cap resursele ca să plătesc pe baza legislaţiei pe care am găsit-o aceste 1,2 milioane de persoane vulnerabile", a spus Dragoş Pîslaru, la un eveniment pe teme de fiscalitate.



Întrebat despre cele 200.000 de persoane care nu au primit cardurile de alimente, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a menţionat că acestea le vor primi curând, cardurile fiind în curs de livrare de către Poşta Română.



De asemenea, ministrul a afirmat că începând din 2026 doreşte să schimbe aceasta metodă de sprijin social, de la un sistem de transferuri financiare cu sume care nu sunt semnificative, la acela de echipe comunitare de servicii integrate. Aceste echipe ar urma să meargă acasă la persoanele vulnerabile şi să le ajute cu tot ce are statul ca servicii şi programe, inclusiv alimente şi servicii medicale.



Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a participat marţi la conferinţa "Bugetul şi fiscalitatea 2026: Efectele fiscalităţii şi aşteptările economiei", organizată de CursDeGuvernare.

