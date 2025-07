Premierul Ilie Bolojan dă afară 40% din personalul Guvernului. Măsura aduce o economie de 850.000 de lei/lună

"În total, cu tot cu demnitari, vorbim de 105 posturi. Vorbim de o reducere, per total cancelarie, de 40% din personal. Acelaşi impact îl vom avea şi în zona de costuri. Sigur, costurile cele mai mari fiind cele asociate demnitarilor, unde reducerea este de 48%. Pe aparatul tehnic al Cancelariei avem o reducere de 34%. Reducerea aparatului de demnitari aduce o economie de 615.000 de lei/lună. Reducerea corpului de funcţionari aduce o economie de 250.000 de lei/lună. Cheltuielile lunare sunt undeva la 1,9 - 2 milioane lei/lună, cu personalul", a spus el, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.



Numărul consilierilor de stat va fi redus de la 16 la 11, iar numărul secretarilor de stat va fi diminuat de la 5 la 4. Aparatul consilierilor va scădea de la 42 la 14.



"Reducem consilierii de stat la un număr de 11 posturi. Secretarii de stat la 4 posturi. Aparatul demnitarilor va fi de 14. Asta înseamnă că fiecare consilier de stat sau secretar de stat va avea un consilier, nu doi. Lucru care se transferă şi în cabinetul primului ministru, care nu va mai avea 8 posturi. Va avea 5 posturi. Dar şi în cabinetul meu, care nu va avea 3 posturi, ci 2 posturi. Rămâne şeful de cabinet, secretarul general", a precizat el.



Mihai Jurca a explicat că în prezent Cancelaria prim-ministrului are în total 176 de posturi, cu un număr de 15 posturi vacante. Dintre acestea, 99 sunt posturile dedicate corpului administrativ. Diferenţa de 77 o reprezintă posturile demnitarilor publici (premierul, şeful cancelariei, consilieri de stat, secretari de stat, dar şi aparatul fiecărui demnitar).



De asemenea, va fi modificată organizarea Cancelariei. Astfel:



- Direcţia de protocol şi relaţii internaţionale (care are în prezent 27 de posturi) se transformă în serviciu şi va avea 12 posturi;

- Direcţia de comunicare (28 de posturi) se transformă în serviciu şi va avea 18 posturi;

- Direcţia de asigurare resurse, care include partea de contabilitate, buget achiziţii, resurse umane (în prezent cu 25 de posturi) va avea 22 de posturi;

- Departamentul de audit public (2 posturi, în prezent vacante) se va desfiinţa, această activitate urmând să fie asigurată de către Secretariatului general al Guvernului:

- Compartimentul juridic (2 posturi) va creşte la 4 posturi.



De asemenea va fi creat un nou departament (cu 7 posturi), care va documenta activitatea demnitarilor, oferind suport comitetelor şi consiliilor interministeriale.



Mihai Jurca a subliniat că principiile de reformă enunţate de administraţia Bolojan trebuie implementate şi la nivelul Cancelariei prim-ministrului, fiind vorba despre măsuri "obligatorii" pentru a eficientiza activitatea acesteia.