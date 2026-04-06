Pescarii majorează tarifele din cauza costurilor la combustibil

Preşedintele asociaţiei Goloviţa, Cătălin Balaban, a declarat pentru AGERPRES că cea mai mare majorare a fost de 5 lei pentru un kilogram de scrumbie, preţul la această specie variind în funcţie de cherhanale de la 35 de lei la 40 de lei. De asemenea, preţul unui kilogram de caras a crescut un un leu.



"Am crescut preţul la anumite specii, pentru că este foarte greu să ţinem pasul cu aceste măriri de preţuri la combustibil şi cumva trebuie să acoperim pierderile. Mai mult, ne uităm că peştele nostru, care este unul foarte bun, un peşte curat, se vinde mult mai ieftin faţă de alte specii, care vin congelate din alte ţări", a precizat preşedintele asociaţiei Goloviţa.



El a mai spus că începutul anului s-a caracterizat prin capturi slabe.



"Pescuitul a fost unul destul de slab la început de an. Nu ne-a ajutat nici vremea, care a fost destul de capricioasă. De câteva zile, avem şi soare, iar uşor-uşor, cresc capturile", a afirmat Cătălin Balaban.



El a amintit că, în urmă cu două săptămâni, în timpul vizitei în judeţul Tulcea a comisarul european pentru Oceane şi Pescuit, Costas Kadis, a subliniat necesitatea susţinerii pieţei locale de peşte.



"Este normal să susţinem aceste pieţe locale, pentru ca oamenii să vadă care este diferenţa dintre un peşte din Deltă şi unul care vine din alte ţări. Ne dorim ca peştele să ajungă cât mai repede şi mai proaspăt către consumatorul final şi pe lanţul de aprovizionare, pensiuni, restaurante locale, puncte de gastronomie locală. Prin legislaţia în vigoare, pescarul este obligat să debarce toată captură la centrele de primă-vânzare autorizate de instituţii. Este foarte greu ca proprietarii de cherhanale să accepte ca pescarii să valorifice ei capturile către un punct de gastronomie locală sau un restaurant. Trebuie reglat acest aspect, să existe pieţele locale, iar pescarul să aibă posibilitate ca o parte din captura realizată să o vândă la tarabă, în piaţă, cu gheaţă", a menţionat preşedintele asociaţiei Goloviţa.



În momentul de faţă, cei aproape 1.000 de pescari comerciali din Deltă primesc prin autorizarea anuală la Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării dreptul de a-şi comercializa capturile la două puncte de debarcare sau centre de primă-vânzare a peştelui. AGERPRES

Citește pe Antena3.ro O femeie spune că cea mai bună idee din viața ei a fost să se mute pe o barcă. Ce economii face și ce a reușit să facă cu banii