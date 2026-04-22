„Salvați TAROM – Nu lăsați România fără aripi”: Petiția virală care cere salvarea simbolului național

Sindicatul Unit Tarom (SUT), organizație ce reprezintă interesele angajaților TAROM, lansează o petiție online destinată tuturor cetățenilor români, ca reacție la intenția Guvernului de a închide compania începând cu 30 aprilie.

Acțiuni de protest ale tuturor angajaților au avut loc anterior la sediul companiei.

Aceștia o fac direct răspunzătoare pe vicepremiera Oana Gheorghiu, despre care spun că lipsa competențelor în managementul de aviație nu o califică pentru poziția de a lua astfel de decizii ce aduc atingere însăși siguranței cetățenilor români.

SUT arată în textul petiției că intenția nu este să-și apere locurile de muncă, ci să apere o companie strategică a României.

La puțin timp după deschiderea petiției, se adunaseră deja aproximativ 1.000 de semnături.

Textul petiției

„Astăzi este TAROM, mâine poate fi orice altă companie strategică a României”.

„Nu lăsați să dispară TAROM

TAROM ne-a dus spre vacanțe la care visam de luni de zile.

Ne-a adus acasă, la familie, după ani petrecuți departe.

Ne-a fost alături în momente importante din viața noastră.

Astăzi… viitorul ei este incert.

Și doare.

Pentru că TAROM nu este doar o companie aeriană.

Este o parte din istoria românilor. Din drumurile noastre, din revederi, din plecări și întoarceri.

În spatele fiecărui zbor sunt mii de oameni care și-au dedicat viața acestei meserii.

Oameni care, deși ar fi putut pleca în alte locuri unde munca le-ar fi fost mai bine plătită și mai respectată, au ales să rămână.

Au ales să zboare pentru TAROM.

Au ales să zboare pentru România.

Au muncit în tăcere, ani la rând, ca milioane de români să ajungă în siguranță acolo unde contează cel mai mult: acasă.

Iar în tot acest timp, deciziile luate de politicieni au schimbat direcția companiei… fără ca vocea celor care o țin în viață să fie cu adevărat auzită. Politicienii și interesele meschine au închis rutele profitabile, au vândut avioane și au lăsat compania naționala de izbeliște.

Și acum riscăm să o pierdem, tot la cererea politicienilor.

Nu e doar despre o companie.

Nu e doar despre oamenii de acolo care riscă să își piardă locurile de muncă.

Este despre o bucată din identitatea noastră care dispare sub ochii noștri.

Astăzi e TAROM.

Mâine… poate fi orice altă companie strategică din România.

Dacă îți pasă, semnează petiția.

Dă mai departe.

Poate că încă nu e prea târziu”, arată textul petiției.

(sursa: Mediafax)