Ministrul Muncii cere rapoarte cu privire la abuzurile din piața muncii împotriva femeilor

Ministrul Muncii susține vineri că preluarea Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse (ANES) la minister este o soluție bună pentru un răspuns mai adecvat al statului, coordonat și integrat.

Împreună cu conducerea agenției a fost stabilit un plan pentru acest început de an.

Astfel, în această lună va fi convocată Comisia Națională în Domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați (CONES) și comisiile județene (COJES).

De asemenea, Petre Florin Manole anunță înființarea unui consiliu consultativ format din ONG-uri, experți și reprezentanți ai mediului academic.

„Am discutat ca ITM să prezinte rapid situația referitoare la abuzurile din piața muncii împotriva femeilor. Am cerut ANOFM să ofere o analiză a accesului femeilor la măsurile de ocupare și formare profesională.

Îmi doresc o colaborare eficientă între ANES, ANOFM și ITM pentru ca sprijinul acordat femeilor, mai ales în zonele vulnerabile, să însemne nu doar protecție, ci și șanse reale de independență economică și integrare pe piața muncii”, susține ministrul Muncii.

El mai spune că a cerut ANES să prezinte propuneri pentru planuri de interes național în acest domeniu.

