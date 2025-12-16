Administratorul celui mai mare terminal petrolier al României plafonează salariile conducerii

Compania OIL Terminal S.A., care administrează terminalul petrolier din Portul Constanța, a anunțat marți plafonarea salariilor și limitarea beneficiilor acordate conducerii. Măsura a a fost luată ca urmare a noilor reguli de guvernanță corporativă introduse prin Legea nr. 158/2025.

Luni, administratorii au semnat acte adiționale la contractele de mandat, pentru a pune în aplicare prevederile legale. La rândul lor, directorul general și directorul financiar au încheiat, marți, acte adiționale similare. Documentele au fost întocmite potrivit hotărârii Consiliului de Administrație, „în limitele stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”. Informațiile au fost comunicate oficial Bursei de Valori București și investitorilor.

Conducerea companiei este obligată să respecte noile reguli impuse de stat, care prevăd plafonarea remunerațiilor, eliminarea beneficiilor excesive și corelarea veniturilor cu indicatorii de performanță.

Legea nr. 158/2025 se aplică direct companiilor cu capital majoritar de stat și introduce un control mai strict asupra modului în care sunt plătiți administratorii și directorii. Printre altele, actul normativ limitează sau elimină bonusurile garantate, indemnizațiile speciale de plecare și alte beneficii suplimentare nejustificate, precum primele automate.

Tot luni a fost numit și un nou administrator provizoriu. Ulterior, administratorii societății au actualizat componența comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație (CA). Modificările privesc Comitetul de Audit, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Dezvoltare și Strategie, precum și Comitetul de Gestionare a Riscurilor.

Un terminal petrolier reprezintă ultima etapă a lanțului de producție, folosită când consumul local și infrastructura sunt limitate. Înființată în anul 1898, sub denumirea „Steaua Română”, OIL Terminal S.A. este unul dintre cele mai importante noduri logistice petroliere din regiunea Mării Negre. Compania asigură recepția, depozitarea și tranzitul țițeiului și produselor petroliere pentru piața internă și pentru export, având un rol strategic în securitatea energetică a României.

Esențială pentru funcționarea rafinăriilor și pentru fluxurile comerciale de produse petroliere, OIL Terminal este un punct-cheie de legătură între transportul maritim, feroviar și sistemul național de conducte.

La începutul lunii decembrie, Guvernul Bolojan a aprobat o listă de 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă. Procesul presupune analizarea fiecărei companii în vederea unei eventuale reorganizări, fuziuni, divizări, lichidări sau listări la bursă.

Printre societățile vizate se regăsește și OIL Terminal S.A., alături de alte companii de stat importante precum TAROM, Metrorex sau CFR. Compania din Constanța este listată la Bursa de Valori București din 1998.

(sursa: Mediafax)