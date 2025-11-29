x close
Căderi de pietre pe Valea Oltului. Circulația rutieră este blocată

de Redacția Jurnalul    |    29 Noi 2025   •   18:28
Mai multe pietre s-au desprins de pe versant și au căzut pe șosea. Incidentul s-a produs sâmbătă pe Valea Oltului. Circulația prin zonă este blocată.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, în afara localității Boița, județul Sibiu, mai multe pietre de pe versant au căzut pe șosea.

Circulația mașinilor este oprită pe ambele sensuri. Nu sunt persoane rănite ori autovehicule avariate, mai transmite Infotrafic.

Echipele de intervenție acționează pentru eliberarea carosabilului, precizează Infotrafic.

Se estimează că traficul va reveni la normal sâmbătă, după ora 18.30.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: pietre valea oltului trafic
