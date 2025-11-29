Căderi de pietre pe Valea Oltului. Circulația rutieră este blocată

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, în afara localității Boița, județul Sibiu, mai multe pietre de pe versant au căzut pe șosea.

Circulația mașinilor este oprită pe ambele sensuri. Nu sunt persoane rănite ori autovehicule avariate, mai transmite Infotrafic.

Echipele de intervenție acționează pentru eliberarea carosabilului, precizează Infotrafic.

Se estimează că traficul va reveni la normal sâmbătă, după ora 18.30.

(sursa: Mediafax)