de Redacția Jurnalul    |    10 Mai 2026   •   08:20
Plan Roșu pentru toxiinfecție: De la petrecere, direct la spital
Zeci de persoane au ajuns la spital

Mai multe persoane aflate la un salon de evenimente din Onceşti au prezentat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, semne de toxiinfecţie şi pentru câteva ore a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, informează ISU Dâmboviţa.

"În cursul acestei nopţi, în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalată o posibilă toxiinfecţie alimentară în localitatea Onceşti, la un salon de evenimente. Având în vedere numărul mare de persoane implicate în eveniment, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, în vederea optimizării misiunii de răspuns", precizează ISU Dâmboviţa.

La locul intervenţiei au fost direcţionate de urgenţă 11 autospeciale SMURD, o autospecială de transport persoane multiple, 17 autospeciale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa, o autospecială cu medic tip C şi două autospeciale medicale tip A.

Începând cu ora 3:27 Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat.

Conform ISU Dâmboviţa, au fost evaluate 25 de persoane, iar după acordarea primului ajutor, 15 adulţi şi doi copii au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri suplimentare. La unitatea de primiri urgenţe din Câmpulung s-au prezentat 13 persoane, deplasându-se cu mijloace proprii, scrie AGERPRES

