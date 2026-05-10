Plan Roșu pentru toxiinfecție: De la petrecere, direct la spital

"În cursul acestei nopţi, în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalată o posibilă toxiinfecţie alimentară în localitatea Onceşti, la un salon de evenimente. Având în vedere numărul mare de persoane implicate în eveniment, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, în vederea optimizării misiunii de răspuns", precizează ISU Dâmboviţa.



La locul intervenţiei au fost direcţionate de urgenţă 11 autospeciale SMURD, o autospecială de transport persoane multiple, 17 autospeciale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa, o autospecială cu medic tip C şi două autospeciale medicale tip A.



Începând cu ora 3:27 Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat.



Conform ISU Dâmboviţa, au fost evaluate 25 de persoane, iar după acordarea primului ajutor, 15 adulţi şi doi copii au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri suplimentare. La unitatea de primiri urgenţe din Câmpulung s-au prezentat 13 persoane, deplasându-se cu mijloace proprii, scrie AGERPRES