Plata pensiilor private Pilon II: Ce prevede noul proiect de lege lansat de Guvernul Bolojan

Una dintre cele mai importante modificări este eliminarea retragerii integrale a activului acumulat într-o singură tranșă. În schimb, viitorii pensionari vor putea opta pentru plăți lunare programate pe o durată de 10 ani sau pentru pensii viagere, plătite până la finalul vieții.

Conform proiectului de lege, beneficiarii vor putea retrage maximum 25% din activ sub formă de avans înainte de începerea plăților lunare. Această opțiune poate fi exercitată o singură dată, la cerere.

Plata pensiilor private se va realiza prin fonduri de plată, autorizate de ASF. Acestea sunt de două tipuri:

- Fonduri de retragere programată, care vor funcționa pe bază de conturi individuale și vor oferi pensii lunare pe o durată limitată de 10 ani. Suma lunară va fi cel puțin egală cu indemnizația socială pentru pensionari din sistemul public, cu actualizare anuală.

- Fonduri de pensii viagere, care vor oferi plăți lunare pe viață, calculate pe baza activului acumulat, folosind metode actuariale. Există și posibilitatea unei pensii viagere cu componentă pentru supraviețuitor.

Durata de plată a pensiilor programate a fost stabilită la 10 ani, având în vedere speranța medie de viață în România, care este de 75,1 ani. Pensionarea standard are loc la 65 de ani, rezultând astfel o perioadă de plată justificată statistic.

Prin această legislație, Guvernul condus de Ilie Bolojan urmărește alinierea la practicile europene privind plata pensiilor private Pilon II. În alte state UE, perioada de plată este cuprinsă între 1 și 10 ani, iar în unele cazuri chiar 20 de ani.

Proiectul urmează să fie dezbătut și aprobat în Parlament, după avizarea de către Guvern.

(sursa: Mediafax)