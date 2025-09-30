x close
Ploaie torențială și risc de acvaplanare pe Autostrada Soarelui

de Redacția Jurnalul    |    30 Sep 2025   •   15:00
Este risc de acvaplanare marți pe Autostrada A2 București - Constanța, între localitățile Dor Mărunt, județul Călărași, și Fetești, județul Ialomița, unde plouă torențial.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră – 14:30, plouă torențial pe autostrada A2 București – Constanța, pe tronsonul kilometric 80 – 144, între localitățile Dor Mărunt, județul Călărași, și Fetești, județul Ialomița.

S-a acumulat apă pe partea carosabilă, vizibilitatea este diminuată, existând și risc de acvaplanare.

Polițiștii le recomandă șoferilor să reducă viteza, să mărească distanța între autovehicule și să evite bruscarea comenzilor. În plus, șoferii sunt sfătuiți să se asigure foarte bine înainte de schimbarea benzii și să semnalizeze această intenție.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: ploaie torentiala acvaplanare autostrada soarelui
