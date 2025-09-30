Ploaie torențială și risc de acvaplanare pe Autostrada Soarelui

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră – 14:30, plouă torențial pe autostrada A2 București – Constanța, pe tronsonul kilometric 80 – 144, între localitățile Dor Mărunt, județul Călărași, și Fetești, județul Ialomița.

S-a acumulat apă pe partea carosabilă, vizibilitatea este diminuată, existând și risc de acvaplanare.

Polițiștii le recomandă șoferilor să reducă viteza, să mărească distanța între autovehicule și să evite bruscarea comenzilor. În plus, șoferii sunt sfătuiți să se asigure foarte bine înainte de schimbarea benzii și să semnalizeze această intenție.

(sursa: Mediafax)