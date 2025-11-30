Ploi, zăpadă, ceață și restricții de circulație pe drumurile din România

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că duminică dimineața traficul rutier se desfășoară alternativ, dirijat de polițiști, pe DN 56A Drobeta-Turnu Severin - Maglavit, în afara loc. Hinova, județul Mehedinți, după ce, în cursul nopții, un ansamblu rutier s-a răsturnat pe partea carosabilă. Au rezultat doar pagube materiale. Nu există pericol de explozie, iar camionul transportă alimente, au explicat autoritățile.

La nivel național se circulă preponderent pe un carosabil umed, cu precipitații slabe sub formă de ploaie, iar pe artere rutiere din județele Olt și Vâlcea vizibilitatea este redusă sub 200 metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, din cauza ceții.

În județul Caraș-Severin se intervine pentru deszăpezire pe DN 6, DN 58, DN 58B și DN 68.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil umed, fiind semnalate precipitații sub formă de ploaie. Vizibilitatea în trafic este bună și nu sunt semnalate evenimente rutiere în desfășurare.

Autoritățile avertizează că duminică și luni, în intervalul orar 6.00 – 22.00 vor fi impuse restricții de circulație pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe DN 7 Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem.

De asemenea, în perioada 21 noiembrie – 19 decembrie, atât în cursul zilei, cât și pe parcursul nopții, se efectuează lucrări de întreținere a viaductului Cârligu Mic, motiv pentru care sunt impuse restricții de circulație pe DN 7, tronsonul kilometric 200 - 201, în afara localității Călimănești, județul Vâlcea.

Circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe un singur sens, dirijat prin piloți de circulație și prin semaforizare. Nu vor fi instituite restricții de circulație în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2025, au precizat reprezentanții Infotrafic.

(sursa: Mediafax)