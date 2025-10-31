Restricții pe Podul Giurgiu-Ruse. Alte puncte de frontieră pentru a ajunge în și din Bulgaria

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, în perioada 4 noiembrie, ora 09.00 – 5 noiembrie, ora 09.00, pentru a permite efectuarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre panourile rutiere, vor fi impuse restricții de trafic pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse.

Astfel, în 4 noiembrie, intervalul orar 09.00 – 21.00, circulația rutieră va fi oprită, pe ambele sensuri de mers, pentru toate categoriile de vehicule; iar între 4 noiembrie, ora 21.00 – 5 noiembrie, ora 09.00, traficul rutier va fi permis doar autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone, precum și celor care efectuează transport de pasageri.

În funcție de destinații și de categoria de autovehicule, șoferii sunt sfătuiți să aleagă celelalte puncte de trecere a frontierei România – Bulgaria, respectiv:

- județul Călărași: Călărași – Silistra: rutier (autoturisme) și bac (transport marfă);

- județul Constanța: Ostrov (Constanța) – Silistra: rutier (autoturisme și transport persoane-autocare); Negru Vodă (Constanța) – Kardam: rutier; Vama Veche (Constanța) – Durankulak: rutier; Lipnița (Constanța) - Kainardja: rutier; Dobromir (Constanța) - Krushari: rutier.

- județul Dolj: Calafat (Dolj) – Vidin: rutier; Bechet (Dolj) - Oreahovo: bac.

- județul Teleorman: Zimnicea (Teleorman) - Svishtov: bac; Turnu Măgurele (Teleorman) - Nicopole: bac.

Șoferii sunt sfătuiţi să circule cu atenţie sporită, să reducă viteza și să respecte cu strictețe semnalizările temporare instituite în zona lucrărilor. De asemenea, șoferii trebuie să ia în considerare posibilitatea măririi timpilor de așteptare la trecerea frontierei.

(sursa: Mediafax)