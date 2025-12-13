Podul Prieteniei GIurgiu-Ruse, reluat pe ambele sensuri de sărbători

Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei de Frontieră, măsura este valabilă până pe 8 ianuarie 2026, perioadă în care lucrările vor fi suspendate, pentru a permite tranzitul fluent şi în condiţii de siguranţă, în contextul sărbătorilor de iarnă.



Până pe 18 decembrie, circulaţia este dirijată alternativ, cu semafor, ca urmare a lucrărilor de reabilitare desfăşurate de partea bulgară.



Lucrările vor fi reluate începând cu 8 ianuarie 2026, pe sensul de mers către Bulgaria, mai arată sursa citată.

AGERPRES