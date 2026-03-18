Jurnalul.ro Ştiri Social Taxă în maternitățile din România: Cât trebuie să plătești dacă vrei să afli la ce oră te-ai născut?

de Redacția Jurnalul    |    18 Mar 2026   •   22:30
Românii sunt interesați la ce oră s-au născut pentru a-și face astrograma.

Maternitățile din România au început să perceapă o taxă persoanelor care vor să afle la ce oră s-au născut.

Informația le poate ajuta să își facă astrograma, fiind necesară la calculul ascendentului, și să încerce asfel să-și prevadă viitorul. 

Cât este taxa?

Tarifele variază semnificativ în funcție de oraș. La Iași, această cerere poate costa între 300 și 500 de lei iar Spitalul Filantropia din București taxa este 300 de lei. În alte orașe, prețurile sunt însă  mult mai mici. La Buzău, taxa este de 100 de lei, dar la Suceava de numai 10 lei. În Baia Mare și Timișoara, informația este oferită gratuit, notează stiripesurse.ro.

Reprezentanții unităților medicale justifică  introducerea taxei prin faptul că aceasta nu este o informație medicală esențială iar personalul de la arhive trebuie să caute mai multe zile pentru a o găsi. 

Românii, pasionați de astrologie

În astrologie, zodia unei persoane este determinată de poziția Soarelui la momentul nașterii, în timp ce ascendentul reprezintă constelația care se afla la răsărit în momentul nașterii. Ascendentul influențează aspectul fizic și comportamentul individului în relația cu cei din jur. Deși un astrolog experimentat poate aproxima ascendentul chiar și fără ora exactă, cunoașterea exactă a acesteia permite un calcul mai precis și mai detaliat al astrogramei

