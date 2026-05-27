x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Atenție, șoferi! Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu oprește circulația pe Podul Prieteniei

Atenție, șoferi! Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu oprește circulația pe Podul Prieteniei

de Redacția Jurnalul    |    27 Mai 2026   •   22:30
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Atenție, șoferi! Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu oprește circulația pe Podul Prieteniei
CNAIR/ Podul Giurgiu–Ruse se închide complet pe 4 și 5 iunie

Traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi suspendat temporar, pentru realizarea unor lucrări de construcție și montaj.

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi suspendat temporar. Circulația va fi restricționată pentru realizarea unor lucrări de construcție și montaj.

Când sunt programate lucrările

Intervențiile sunt programate să înceapă în data de 4 iunie 2026, la ora 09:00, iar traficul va fi oprit integral pe pod pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor.

Restricțiile pentru autovehicule ușoare vor fi în data de 4 iunie 2026, între orele 09:00 – 21:00.

Suspendarea traficului pentru autovehicule grele va fi în perioada 4 iunie 2026, ora 09:00 – 5 iunie 2026, ora 09:00.

Rutele alternative puse la dispoziție

De asemenea, autoritățile oferă rute alternative pentru șoferi:

Dolj: Calafat, Bechet
Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele
Călărași: Călărași
Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir
Recomandări pentru șoferi

Poliția de Frontieră recomandă șoferilor:

Să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor!
Să poarte centura de siguranță!
Să păstreze distanța de siguranță față de vehiculul din față!
Să conducă prudent!
Să se informeze din surse oficiale!

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: podul prieteniei politia de frontiera trafic restrictionat
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri