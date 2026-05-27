Atenție, șoferi! Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu oprește circulația pe Podul Prieteniei

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi suspendat temporar. Circulația va fi restricționată pentru realizarea unor lucrări de construcție și montaj.
Când sunt programate lucrările
Intervențiile sunt programate să înceapă în data de 4 iunie 2026, la ora 09:00, iar traficul va fi oprit integral pe pod pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor.
Restricțiile pentru autovehicule ușoare vor fi în data de 4 iunie 2026, între orele 09:00 – 21:00.
Suspendarea traficului pentru autovehicule grele va fi în perioada 4 iunie 2026, ora 09:00 – 5 iunie 2026, ora 09:00.
Rutele alternative puse la dispoziție
De asemenea, autoritățile oferă rute alternative pentru șoferi:
Dolj: Calafat, Bechet
Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele
Călărași: Călărași
Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir
Recomandări pentru șoferi
Poliția de Frontieră recomandă șoferilor:
Să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor!
Să poarte centura de siguranță!
Să păstreze distanța de siguranță față de vehiculul din față!
Să conducă prudent!
Să se informeze din surse oficiale!
(sursa: Mediafax)