Atenție, șoferi! Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu oprește circulația pe Podul Prieteniei

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi suspendat temporar. Circulația va fi restricționată pentru realizarea unor lucrări de construcție și montaj.

Când sunt programate lucrările

Intervențiile sunt programate să înceapă în data de 4 iunie 2026, la ora 09:00, iar traficul va fi oprit integral pe pod pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor.

Restricțiile pentru autovehicule ușoare vor fi în data de 4 iunie 2026, între orele 09:00 – 21:00.

Suspendarea traficului pentru autovehicule grele va fi în perioada 4 iunie 2026, ora 09:00 – 5 iunie 2026, ora 09:00.

Rutele alternative puse la dispoziție

De asemenea, autoritățile oferă rute alternative pentru șoferi:

Dolj: Calafat, Bechet

Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

Călărași: Călărași

Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

Recomandări pentru șoferi

Poliția de Frontieră recomandă șoferilor:

Să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor!

Să poarte centura de siguranță!

Să păstreze distanța de siguranță față de vehiculul din față!

Să conducă prudent!

Să se informeze din surse oficiale!

(sursa: Mediafax)