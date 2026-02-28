Poliţia Capitalei: Bărbat fără permis, care ar fi lovit 5 maşini şi ar fi fugit de la accident cu tramvaiul 41, arestat

Potrivit unui comunicat, joi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Brigada Rutieră, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au reţinut un bărbat în vârstă de 40 de ani, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, în stare de recidivă postexecutorie.



"În fapt, la data de 26 februarie 2026, în jurul orei 13:20, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe şoseaua Virtuţii, Sector 6. Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, accidentul înregistrat fiind soldat exclusiv cu pagube materiale. Astfel, un bărbat a condus un autovehicul pe şoseaua Virtuţii, dinspre bd. Constructorilor către Pasajul Lujerului, iar când a ajuns în zona Pod Ciurel, a avariat 5 autovehicule aflate în aşteptare la semafor. După producerea accidentului, conducătorul auto a încercat să se sustragă, prin aceea că s-a urcat în tramvaiul liniei 41, ce se afla oprit în staţie. La scurt timp, acesta a fost interceptat de poliţişti în mijlocul de transport în comun. Persoana aflată la volanul autoturismului a fost legitimată şi s-a constatat că este vorba despre un bărbat în vârstă de 40 de ani. Poliţiştii rutieri au procedat la imobilizarea acestuia", arată DGPMB.



După efectuarea testării preliminare cu aparatura din dotare, conducătorul auto a fost condus la INML pentru recoltarea de probe biologice, urmând a fi dispuse măsuri legale în funcţie de rezultatele buletinului de analiză toxicologică, menţionează sursa citată.



Totodată, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.



Vineri, un judecător de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Sectorului 6 a emis pe numele bărbatului mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru conducere a unui vehicul fără permis de conducere, în stare de recidivă postexecutorie, informează Poliţia Capitalei. AGERPRES