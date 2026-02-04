x close
Livrator nigerian, amenințat și tâlhărit de trei tineri în Capitală

de Redacția Jurnalul    |    04 Feb 2026   •   19:45
Sursa foto: Hepta/Livrator nigerian, tâlhărit de 3 tineri din Bucureşti pentru 200 de lei

Un livrator nigerian a fost amenințat și tâlhărit de trei tineri, în Capitală. Acesta a livrat mâncare pentru ziua unuia dintre tineri, dar aceștia i-au luat comanda și au fugit.

Polițiștii din Capitală au fost sesizați de un bărbat, cetățean străin, livrator în cadrul unei platforme de livrări, cu privire la faptul că trei persoane, având fețele acoperite, l-ar fi amenințat cu cuțite și i-ar fi furat comanda de mâncare.

Incidentul a avut loc la o adresă din Sectorul 6 al Capitalei.

Prejudiciul a fost de aproximativ 200 de lei.

Tinerii au fost prinși în scurt timp în apropiere de polițiști, Este vorba de tineri cu vârste de 16, 19 și 20 de ani. Tinerii au fost duși la poliție pentru audieri, iar cuțitele au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Cei trei au fost reținuți și sunt cercetați într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

 

 

