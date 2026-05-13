Jurnalul.ro Ştiri Observator Polițist german, condamnat după ce ar fi cerut 400 de euro MITĂ unui român

de Redacția Jurnalul    |    13 Mai 2026   •   08:39
Caz de corupție în poliția germană după mărturia unui român

Un polițist din München a fost condamnat la zece luni de închisoare cu suspendare, după ce i-ar fi cerut 400 de euro unui curier român pentru a „face să dispară” un test antidrog presupus pozitiv, potrivit publicației germane Merkur.de.

Incidentul a avut loc pe 10 ianuarie 2023, în timpul unui control rutier pe Fürstenrieder Straße, în München. Polițistul, identificat de presa germană drept Ümit A., în vârstă de 40 de ani, l-a oprit pe Sergiu S., un român de 24 de ani care lucra ca livrator de colete. Agentul i-a cerut acestuia să facă un test și i-ar fi spus că rezultatul testului ar fi fost pozitiv.

Potrivit sursei citate, polițistul i-ar fi propus românului să plătească 400 de euro pentru ca situația să fie rezolvată pe loc, fără ca un coleg de patrulă să afle despre presupusul rezultat al testului. Românul nu a plătit suma cerută, spunând ulterior că nu avea atâția bani asupra sa. O probă de sânge făcută ulterior la clinică a ieșit negativă.

Aproximativ două săptămâni mai târziu, în timpul unui alt control rutier, românul a povestit unui alt polițist ce se întâmplase. Acesta a declarat în instanță că s-a simțit discriminat și că, în opinia lui, un asemenea comportament nu ar trebui să fie normal în Germania.

Cazul a ajuns în fața Judecătoriei din München, unde magistratul Dominik Angstwurm l-a considerat pe martorul român credibil, apreciind că declarațiile sale au fost detaliate și consecvente. După aproximativ patru ore de audieri, polițistul a fost condamnat pentru corupție la zece luni de închisoare cu suspendare.

Ümit A. a negat acuzațiile în fața instanței. El este suspendat din funcție încă din septembrie 2023. Presa germană mai scrie că Biroul de Investigații Criminale al landului Bavaria a anchetat și alte două cazuri similare în care ar fi fost implicat același polițist, însă probele video nu au fost suficiente pentru o condamnare.

(sursa: Mediafax)

