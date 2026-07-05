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Polițiști răniți după ce un atocar a lovit autospeciala, la Constanța

de Redacția Jurnalul    |    05 Iul 2026   •   08:32
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Polițiști răniți după ce un atocar a lovit autospeciala, la Constanța
Mașina avea semnalele luminoase în funcțiune

Un autocar condus de un moldovean a lovit o autospecială a Poliției aflată în misiune. Accidentul a avut loc în localitatea 2 Mai. Trei persoane, printre care doi polițiști, au fost rănite.

Accidentul s-a produs duminică dimineața. Potrivit IPJ Constanța „în jurul orei 4.20, a fost anunțată producerea unui accident rutier, pe DN 39, în localitatea 2 Mai, în care a fost implicată o autospecială de poliție.”

Polițiștii trimiși la fața locului au stabilit că un autocar condus de un cetățean moldovean a lovit autospeciala de Poliție. Mașina avea semnalele luminoase în funcțiune, iar echipajul de Poliție verifica un motocilist.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat, de 45 de ani (cetățean din Republica Moldova) a condus un autocar pe DN 39, dinspre municipiul Mangalia către stațiunea Vama Veche, iar la un moment dat, din cauze care urmează a fi stabilite ulterior, ar fi intrat în coliziune față-spate cu autospeciala de Poliție, care se afla oprită pe partea dreaptă a drumului public, cu semnalele luminoase în funcțiune”, a transmis IPJ.

În urma impactului, cei doi polițișt din autospecială au fost răniți ușor. De asemenea, a fost rănită o femeie de 18 ani care se afla lângă vehiculele staționate.

Șoferii implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Anchetatorii au întocmit dosar penal, iar cercetările continuă.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: accident politie
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