Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători

Cercetătorii de la Politecnico di Milano au analizat aproape 38.000 de cazuri înregistrate între 2016 și 2019.

Rezultatele au fost publicate în revista Global Challenges.

„Am observat o asociere puternică cu dioxidul de azot”, explică Amruta Umakant Mahakalkar, cercetător și autor principal al studiului.

„Particulele fine de pulbere arată, de asemenea, o creștere a riscului, cu 3% și, respectiv, 2,5%, în aceeași zi de expunere”, adaugă cercetătorul.

Legătura dintre calitatea aerului și stopurile cardiace în afara spitalului este un semnal de alarmă pentru sistemele locale de sănătate, spune și Enrico Caiani, profesor la Politecnico di Milano și coautor al studiului.

„În perioadele de poluare ridicată, serviciile de urgență ar trebui să anticipeze o potențială creștere a apelurilor de asistență", avertizează profesorul.

Cercetătorii propun integrarea datelor de mediu în sistemele de prognozare. Astfel, spitalele ar putea anticipa creșterea apelurilor de urgență.

Un nou proiect european, CLIMA-CARE, pornește joi. Inițiativa finanțată de Agenția Spațială Europeană va folosi date satelitare pentru a analiza impactul poluării asupra sănătății publice în Lombardia.

(sursa: Mediafax)