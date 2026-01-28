Durere fără margini în Brașov: pompier chemat să intervină la accidentul în care a murit fiica sa de 14 ani

Luni, în zona Poiana Mărului, un accident rutier grav a mobilizat echipaje de urgență. Un șofer în vârstă de 37 de ani a pierdut controlul autoturismului în care se aflau șase copii, iar mașina s-a răsturnat în afara părții carosabile. Impactul a fost devastator. O fată de doar 14 ani, aflată pe scaunul din dreapta, a murit pe loc. Personalul medical sosit la fața locului nu a mai putut face nimic decât să constate decesul, potrivit reprezentanților IPJ Brașov.

Printre salvatorii chemați să intervină s-a aflat și tatăl copilei. Pompier de profesie, acesta a ajuns la locul accidentului fără să știe că misiunea avea să-l aducă față în față cu cea mai cruntă realitate: propria fiică se număra printre victime. Într-o secundă, uniforma de salvator a fost umbrită de durerea unui părinte care își pierde copilul.

Povestea cutremurătoare a fost făcută publică de Departamentul pentru Situații de Urgență, care a transmis un mesaj de solidaritate și compasiune profundă. „Sunt misiuni care salvează vieți și sunt misiuni care îți schimbă viața pentru totdeauna. Există intervenții pentru care nu suntem niciodată pregătiți”, au transmis reprezentanții DSU.

La locul accidentului, dincolo de proceduri și protocoale, s-a aflat un tată care și-a văzut fiica de 14 ani pierdută pentru totdeauna. „Este o suferință care depășește cuvintele și orice formă de înțelegere. O durere care rămâne dincolo de intervenții, rapoarte și timp”, se mai arată în mesajul instituției.

Ministerul Afacerilor Interne, alături de colegii pompierului, și-a exprimat sprijinul total pentru familia îndoliată, transmițând sincere condoleanțe și solidaritate într-un moment pe care nimeni nu ar trebui să fie nevoit să-l trăiască.

Această tragedie readuce în prim-plan sacrificiile uriașe pe care le fac salvatorii, oameni care răspund apelului datoriei indiferent de riscuri, uneori plătind un preț inimaginabil. Dincolo de sirene și intervenții, rămâne drama unui tată și a unei familii sfâșiate de o pierdere imposibil de cuprins în cuvinte.