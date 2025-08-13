Pompierii români dislocați în Grecia intervin la un incendiu din zona Megara

Potrivit IGSU, la locul incendiului s-au deplasat peste 20 de militari români cu 7 mijloace tehnice de intervenție.

Misiunea se desfășoară în sistem integrat, alături de pompierii eleni și de modulul din Cehia, cu scopul de a limita extinderea flăcărilor și de a lichida focarele.

În prezent, forțele acționează în localitatea Koumintri pentru localizarea incendiului.

Intervenția este în desfășurare..

(sursa: Mediafax)