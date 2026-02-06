Poți merge la dentist fără să plătești: ce tratamente sunt decontate de CNAS

Legea prevede clar ce tratamente dentare sunt decontate, cine poate beneficia de gratuitate și de ce, în practică, explică mulți pacienți, fondurile se termină rapid.

Consultațiile, tratamentele simple și urgențele stomatologice pot fi gratuite pentru anumite categorii de pacienți, însă sistemul de decontare rămâne insuficient cunoscut, chiar dacă este reglementat prin legislație, scrie Observatornews.ro.

Ce servicii stomatologice sunt decontate de CNAS

CNAS decontează servicii stomatologice pentru persoanele asigurate în sistemul public de sănătate. În anumite situații, pot beneficia de gratuitate sau compensare și persoane neasigurate, precum:

copiii

elevii

studenții

alte categorii protejate prin lege

Accesul la aceste servicii este posibil doar în cabinetele stomatologice care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, iar pacientul trebuie să facă dovada calității de asigurat sau a statutului special.

Ce tipuri de servicii sunt decontate de CNAS

CNAS acoperă un pachet de servicii stomatologice de bază, orientate în special spre prevenție și urgențe. Printre acestea se numără:

consultațiile stomatologice

tratamentele simple pentru carii

extracțiile dentare

unele tratamente de urgență

Pentru copii și tineri până la 18 ani, precum și pentru elevi și studenți, pachetul de servicii este mai extins, iar multe intervenții pot fi realizate gratuit, în limita fondurilor disponibile.

Ce servicii stomatologice nu sunt acoperite de stat

Tratamentele stomatologice complexe nu sunt decontate de CNAS. Printre acestea se află:

implanturile dentare lucrările protetice complexe coroanele și punțile extinse tratamentele estetice

Chiar și în cazul serviciilor parțial decontate, materialele folosite pot depăși suma acoperită de stat, iar pacientul va fi nevoit să achite diferența.

De ce nu pot beneficia toți pacienții de gratuitate, în orice moment

Fondurile alocate stomatologiei prin CNAS sunt limitate și, de cele mai multe ori, se epuizează rapid, uneori chiar la începutul fiecărei luni.

Medicii stomatologi pot efectua servicii decontate doar în limita plafonului stabilit prin contractul cu Casa de Asigurări, plafon care nu poate fi depășit. Din acest motiv, pacienții sunt adesea puși în situația de a reveni luna următoare sau de a plăti integral tratamentul.

Ce acte sunt necesare pentru a merge la dentist gratuit

Pentru a beneficia de servicii stomatologice decontate, pacientul trebuie să prezinte:

actul de identitate

documente care atestă calitatea de asigurat

după caz, adeverință de elev sau student

Medicul stomatolog verifică eligibilitatea pacientului și stabilește dacă tratamentul poate fi realizat prin CNAS, în limita fondurilor disponibile.

Cum pot copiii și elevii să beneficieze de tratamente stomatologice gratuite

Copiii și elevii din România au dreptul legal la tratamente stomatologice gratuite sau compensate, însă accesul efectiv depinde de:

tipul tratamentului

existența unui cabinet cu contract CNAS

fondurile disponibile la momentul solicitării

Deși dreptul este prevăzut clar de lege, mulți părinți nu cunosc exact condițiile, iar lipsa de informare duce frecvent la ratări ale acestor beneficii.

Nu toate cabinetele stomatologice colaborează cu Casa de Asigurări de Sănătate. De aceea, pacienții trebuie să se informeze în prealabil.

Lista cabinetelor care au contract cu CNAS poate fi consultată la casele județene de asigurări de sănătate, verificată direct la cabinetele stomatologice sau solicitată telefonic sau online, în funcție de județ