„Pe președintele Georgescu îl susțin”. Prima declarație a lui Horațiu Potra

Încătușat, pe Aeroportul Henri Coandă, Potra a făcut prima declarație publică, în care și-a reafirmat sprijinul pentru Georgescu.

Potra a ajuns pe Aeroportul Otopeni după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au finalizat procedura de extrădare, în urma mandatului internațional de arestare emis pe numele său. El a fost escortat de polițiști români, în cătușe, alături de fiul și nepotul său, și predat apoi structurii de arest a Poliției Române.

Întrebat de jurnaliști dacă îl mai susține pe Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României și co-inculpat în dosarul privind tentativa de lovitură de stat, Horațiu Potra răspuns ferm: „Pe președintele Georgescu îl susțin”.

Declarația, rostită în timp ce era condus de oamenii legii, este prima poziție publică a lui Potra după aducerea în țară.

Horațiu Potra era dat în urmărire internațională din februarie, după ce a dispărut din România în contextul anchetei privind tentativa de lovitură de stat și a fost arestat în Dubai la finalul lunii septembrie. Procurorii îl acuză că ar fi coordonat, împreună cu alți mercenari, un plan de destabilizare violentă, în contextul anulării turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024.

Potra a anunțat, prin avocați, că este de acord să fie adus în România pentru a participa la procedurile judiciare, fapt care a accelerat extrădarea sa, în condițiile în care între România și Emiratele Arabe Unite nu există un tratat bilateral de extrădare.

După sosirea în țară, Horațiu Potra, fiul și nepotul său au fost predați autorităților române și urmează să fie introduși în arest, pentru punerea în executare a mandatelor de arestare preventivă dispuse anterior în lipsă.

În perioada următoare, instanța va decide dacă menține arestarea preventivă și va stabili calendarul procesului în dosarul în care sunt judecați Călin Georgescu, Horațiu Potra și mai mulți apropiați, pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni legate de regimul armelor și munițiilor.

(sursa: Mediafax)