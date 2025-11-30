Prefectura Prahova a anunțat că va începe distribuirea apei îmbuteliate către populație

'Premierul Ilie Bolojan a aprobat hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, iar din această seară va incepe distribuirea apei îmbuteliate către populație. Premierul României și-a afirmat întrega susținere pentru rezolvarea crizei si asigurarea nevoilor populației, iar Ministerul Afacerilor Interne se află în strânsă legătură, prin comunicare permanentă, cu prefecții județelor afectate, asigurând sprijin pentru soluționarea - în perspectivă imediată și pe termen lung - acestei situații care afectează aproximativ 100.000 de cetățeni', se arată într-o informare a Prefecturii.



Prefectul Daniel Nicodim acuză lipsa comunicării transparente, care a dus la o situație fără precedent.



'Având în vedere gravitatea unei situații fără precedent, generată de lipsa responsabilității și comunicării transparente și la timp a Administrației Naționale Apele Române, respectiv a ESZ Prahova, prefectul județului Prahova și prefectul județului Dâmbovița au convocat Comitetele Județene pentru Situații de Urgență prin care au solicitat Guvernului României alocarea apei potabile către localitățile afectate, din rezervele statului gestionate de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale', menționează sursa citată.



Alimentarea cu apă a mai multor localități din județul Prahova a fost sistată, duminică dimineață, pe fondul turbidității ridicate a apei din lacul de acumulare Paltinul, ca urmare a precipitațiilor abundente din cursul nopții de sâmbătă spre duminică.

AGERPRES