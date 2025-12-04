x close
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor

de Redacția Jurnalul    |    04 Dec 2025   •   13:45
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor
Sursa foto: Daniel Băluță pe primul loc în preferințele alegătorilor la Primăria Capitalei

Cursa pentru Primăria Capitalei este una extrem de strânsă, arată un sondaj realizat de Inscop Research.

28,2% dintre bucureşteni au spus că îl votează pe Daniel Băluţă pentru funcţia de primar general al Capitalei, 27,1% pe Ciprian Ciucu, 21% pe Anca Alexandrescu şi 11,1% pe Cătălin Drulă.

La întrebarea dacă duminica viitoare vor fi alegeri pentru funcţia de primar al Capitalei dumneavoastră personal cât de sigur sunteţi că veţi merge să votaţi, 64,6% dintre cei chestionaţi au răspuns că sigur vor merge la vot, iar 11,5% dintre aceştia au spus că sigur nu vor merge la vot.

În ce priveşte intenţia de vot pentru alegătorii potenţiali, adică cei care au exprimat o opţiune de vot (71,2% din totalul eşantionului), 28,2% dintre respondenţi au indicat că votează pentru Daniel Băluţă, 27,1% - Ciprian Ciucu, 21% - Anca Alexandrescu, 11,1% - Cătălin Drulă, 6,9% - Ana Ciceală, 12% - alt candidat.

Situaţia se schimbă un pic în cazul alegătorilor mobilizaţi, adică cei care au exprimat o opţiune de vot şi declară că merg sigur la vot (52,6% din totalul eşantionului). În cazul acestora, 28,9% îl vor vota pe Ciprian Ciucu, 27,4% pe Daniel Băluţă, 21,2% pe Anca Alexandrescu, 10,9% pe Cătălin Drulă, 8,3% pe Ana Ciceală şi 3,3% alt candidat.

Sondajul a fost realizat de Inscop Research în perioada 2-3 decembrie prin interviuri telefonice, volumul eşantionului fiind de 1.200 de persoane, eroarea maxima admisă plus/minus 2,8%, la un grad de încredere de 95%. AGERPRES

