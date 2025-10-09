Premiul Nobel pentru Pace 2025. Comitetul a avut ultima ședință luni, câștigătorul ar putea fi decis

Numele câștigătorului pare să fi fost ales cu mult înainte de încheierea acordului între Israel și Hamas, sub presiunea intensă a președintelui SUA, Donald Trump, care vizează deschis Premiul Nobel pentru Pace.

Comitetul norvegian, care acordă Premiul Nobel pentru Pace, a avut ultima ședință luni, 6 octombrie, a anunțat joi Institutul Nobel, cu o zi înainte de anunțarea câștigătorului din 2025, potrivit le Figaro.

„Ultima ședință a Comitetului Nobel a avut loc luni”, a declarat, pentru AFP, Erik Aasheim, purtătorul de cuvânt al Institutului Nobel.

Compus din cinci membri, Comitetul Nobel ia de obicei o decizie cu câteva zile sau chiar săptămâni înainte de anunțul oficial și se întrunește o ultimă dată pentru eventuale modificări urgente.

„Pașii finali au fost puși în aplicare luni, dar nu spunem niciodată când va lua Comitetul Nobel decizia”, a mai spus Erik Aasheim.

Nu sunt programate noi reuniuni ale comitetului înainte ca numele laureatului să fie dezvăluit vineri, la ora 11:00, a adăugat el.

„Va exista un laureat anul acesta”, a spus el, în timp ce unii experți speculează că, din cauza deteriorării situației geopolitice, Comitetul Nobel s-ar putea abține de la acordarea unui premiu.

Revendicându-și un rol în rezolvarea unor conflicte, Donald Trump a insistat, de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, că „merită” Premiul Nobel. Neacordarea acestuia ar fi o „insultă” la adresa Statelor Unite, a declarat el.

Anul acesta, 338 de persoane și organizații au fost nominalizate pentru Premiul Nobel pentru Pace.

