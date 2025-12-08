Ce scrie presa internațională despre rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei

Alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei au avut loc în data de 7 decembrie, iar după centralizarea a 99,92% din secțiile de votare, candidatul PNL, Ciprian Ciucu, a obținut victoria, cu 36,17%.

Alegerile au primit atenție și din partea presei internaționale. Agenția de presă Reuters menționează victoria obținută de Ciprian Ciucu, subliniind că „Bucureştiul a ales un primar liberal în alegerile locale de duminică, oferindu-i prim-ministrului Ilie Bolojan avantajul într-o fragilă coaliţie pro-europeană şi învingând un candidat de extremă dreapta care era favorit să câştige”.

„Acum, [Nicușor] Dan va fi înlocuit de Ciprian Ciucu, un aliat apropiat al premierului liberal Bolojan, care a obţinut circa 36 la sută din voturi, potrivit rezultatelor preliminare oficiale”, scrie Reuters.

Agenția de presă mai aduce în discuție și faptul că „votul de duminică a avut loc la un an după ce România a anulat alegerile prezidenţiale din cauza suspiciunilor de interferenţă rusă care favorizau un candidat de extremă dreapta”.

Agenția EFE evidențiază că Ciprian Ciucu s-a impus în fața Ancăi Alexandrescu, împiedicând astfel „o victorie a extremei drepte, care ar fi provocat cu siguranță mari tensiuni în cadrul coaliției de guvernare”.

„Cu peste 99% din voturi numărate, [Ciucu] s-a impus astfel în fața jurnalistei de televiziune Anca Alexandrescu și a social-democratului Daniel Băluță. Ciucu a împiedicat astfel o victorie a extremei drepte, care ar fi provocat cu siguranță mari tensiuni în cadrul coaliției de guvernare formate din liberali (PNL), social-democrați (PSD), centriști (USR) și partidul minorității maghiare (UDMR)”, mai scrie EFE.

Publicația germană Bayerischer Rundfunk notează că „alegerile pentru primărie din capitala României au fost câștigate în mod surprinzător de un liberal, un aliat apropiat al prim-ministrului Illie Bolojan”. Sursa citată punctează faptul că acest rezultat „îl întărește pe Bolojan și fragila sa coaliție guvernamentală pro-europeană”.

Alegerile pentru Primăria Capitalei au primit atenție și din partea presei din China. Publicația Xinhua evidențiază că funcția de primar general al Capitalei este vacantă din luna mai, după ce Nicușor Dan s-a aflat în această funcție până în momentul în care a obținut victoria la alegerile prezidențiale.

„Românii s-au prezentat duminică la urne pentru alegerile locale parțiale, capitala București alegând un nou primar. Funcția de primar al orașului este vacantă din luna mai, când fostul primar Nicușor Dan a fost ales președinte. (…) Zece candidați sunt susținuți de partide politice, iar șapte candidează ca independenți”, scrie sursa citată.

Reacția presei ruse

Victoria lui Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei a fost urmărită cu interes și la Moscova, unde mai multe publicații au prezentat scrutinul din București drept un test politic pentru actuala putere de la București și pentru premierul Ilie Bolojan.

Presa rusă insistă atât pe slaba prezență la vot, cât și pe fragmentarea scenei politice românești, citându-l pe publicistul Ion Cristoiu ca exemplu al dezamăgirii elitelor față de procesul electoral.

Rezultatele au fost anunțate de agența Tass imediat după închiderea urnelor, la ora 21.00 (22.00, ora Moscovei), presa rusă subliniind de la început că este vorba de date de exit-poll, care „pot să difere semnificativ de rezultatele finale oficiale, fiind bazate pe răspunsurile alegătorilor la ieșirea de la urne, nu pe numărarea buletinelor de vot”. Presa rusă reveind ulterior și anuntând victoria oficială a lui Ciprian Ciucu.

Comentatorii ruși privesc rezultatul de la București înainte de toate prin prisma raportului de forțe de la nivel național. În analizele lor, câștigul lui Ciucu este prezentat drept o victorie politică pentru liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, aflat în dificultate internă din cauza politicilor de austeritate.

„Ciucu transformă Bucureștiul în proiectul vieții sale și întărește, totodată, poziția lui Ilie Bolojan în coaliția de guvernare și în interiorul PNL”, notează presa de la Moscova, rezumând evaluări apărute în publicații românești.

Pe de altă parte, jurnaliștii ruși preiau și interpretarea presei din România, potrivit căreia rezultatul reprezintă „prima mare înfrângere pentru președintele Nicușor Dan”, întrucât candidatul susținut de acesta, Cătălin Druă (Uniunea Salvați România), s-a clasat abia pe locul patru, „la o diferență considerabilă față de câștigător”. În cheie rusească, această evoluție este prezentată ca un semn al erodării rapide a popularității șefului statului.

Un alt aspect amplu comentat este prezența scăzută la urne. Cu doar 32,71% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale prezentându-se la vot – față de 39,26% la precedentele locale – presa rusă, citând analize din presa românească, vorbește despre o „oboseală politică” și o „criză de încredere în clasa politică românească”.

Un spațiu important este acordat în presa moscovită declarațiilor publicistului Ion Cristoiu. Jurnaliștii ruși îl prezintă pe Cristoiu drept „un influent comentator politic român” și insistă pe dezamăgirea acestuia față de procesele electorale recente.

Cristoiu mărturisise că nu a fost interesat de ultimele scrutinuri și că nu va mai vota, argumentându-și poziția prin „anularea alegerilor prezidențiale din 2024, descalificarea lui Călin Georgescu și manipulările dintre cele două tururi ale prezidențialelor, când practic nu a existat campanie”. Toate acestea, spunea el, sunt pentru el dovezi că votul său „nu contează”.

Presa de la Moscova reia aceste afirmații pentru a susține teza unui „deficit de legitimitate democratică” în România, subliniind că nu este vorba despre un cetățean oarecare, ci despre un „jurnalist cunoscut, cu experiență și influență în spațiul public”. Comentatorii ruși prezintă poziția lui Cristoiu ca pe un simptom al unei deziluzii mai largi, atât la nivelul elitelor, cât și al electoratului obișnuit.

Reacția presei maghiare

Presa maghiară a relatat extins alegerile de la București. Publicațiile vecine au ales titluri care subliniază prezența scăzută la vot și impactul politic al victoriei lui Ciprian Ciucu.

Economx.hu a ales un titlu direct despre alegerile de la București: „Vecinii au decis: aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”. Publicația maghiară a pus accent pe dezinteresul alegătorilor.

Doar 32,71% dintre bucureșteni s-au prezentat la urne. Aproximativ 589.000 din cei 1,8 milioane de locuitori ai capitalei și-au exprimat votul.

Transtelex a analizat în profunzime alegerile de la București. „Liberalii preiau Capitala până în 2028, victoria lui Ciucu ar putea perturba echilibrul național al puterii”, a titrat publicația maghiară.

Transtelex subliniază că victoria îl consolidează pe Ilie Bolojan. În același timp, îl slăbește pe președintele Nicușor Dan.

Transtelex a dedicat un articol separat declarațiilor noului primar. „Ciucu anunță o nouă direcție pentru PNL” a fost titlul ales de publicația maghiară.

Ciucu a declarat că PNL intră într-o perioadă de stabilitate. El dorește să „formeze o nouă generație de politicieni competenți și integrați”.

HVG a prezentat alegerile de la București ca pe o înfrângere a extremei drepte. Publicația maghiară subliniază victoria lui Ciucu cu 36,17% din voturi.

Anca Alexandrescu (AUR) a obținut 21,94%. Daniel Băluță (PSD) s-a clasat pe locul trei cu 20,51%.

Magyar Hang a titrat: „Candidatul liberal la funcția de primar învinge candidații de extremă dreapta cu o marjă largă”. Articolul analizează impactul rezultatului asupra guvernului Bolojan.

O înfrângere ar fi putut însemna demisia premierului din funcțiile de lider de partid și șef al guvernului. Victoria de la București îi oferă stabilitate.

Publicațiile maghiare au remarcat relația dificilă dintre noul primar și președinte. HVG scrie că Nicușor Dan „nu este deloc mulțumit de rezultat”.

Ciucu, fostul primar al Sectorului 6, s-a confruntat regulat cu Dan. Președintele a suferit „prima sa înfrângere politică serioasă pe teren propriu”.

Presa maghiară prezintă alegerile de la București ca o nouă înfrângere pentru liderul AUR. George Simion a pierdut în fața lui Nicușor Dan la prezidențiale în primăvară.

Acum candidatul său a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei. HVG subliniază că "extrema dreaptă pare să acumuleze înfrângeri".

Economx.hu a detaliat cifrele despre prezența la vot în alegerile de la București. În șapte secții de votare, prezența a fost sub 1%.

În niciun sector nu s-a atins pragul de 50%. „O parte semnificativă a locuitorilor Bucureștiului a manifestat o indiferență totală față de alegeri”, scrie publicația maghiară.

Transtelex a analizat strategiile candidaților din alegerile de la București. „Deși mulți candidați s-au prezentat, patru candidați puternici s-au confruntat în final”, scrie publicația maghiară.

