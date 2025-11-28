Presa maghiară: Occidentalii se retrag din România. Un oligarh ucrainean preia fabrici aici

Comisia Europeană a aprobat achiziția ArcelorMittal Tubular Products SA, care operează în România, de către Metinvest B.V. Compania este deținută de Rinat Akhmetov, oligarh ucrainean, potrivit publicației maghiare Maszol.

Potrivit Bruxelles-ului, tranzacția nu încalcă regulile concurenței. Ponderea combinată a celor două companii pe piață va rămâne limitată.

Fabrica din Iași produce țevi și profile din oțel. În 2024, în ciuda vânzărilor de 304,6 milioane de lei, a generat o pierdere de 66 de milioane de lei. Părțile nu au dezvăluit prețul de achiziție.

Rinat Akhmetov este cel mai bogat om de afaceri din Ucraina. El este și proprietarul clubului Shakhtar Donetsk. Oligarhul ucrainean își construiește de ani buni portofoliul românesc.

El este deja un actor important în domeniul energiei regenerabile. Prin DRI Energy, operează două parcuri solare și un parc eolian în țară. Capacitatea instalată totală este de 173 MW.

De asemenea, este în construcție un nou parc solar de 126 MW. Acesta va fi cea mai mare instalație de acest gen din România.

Potrivit presei maghiare, următorul obiectiv al oligarhului ucrainean a fost deja conturat. Este vorba de achiziționarea oțelăriei Liberty din Galați. Aceasta se află în prezent în procedură de faliment.

Vestea contrastează puternic cu faptul că mai multe companii internaționale mari părăsesc în prezent România.

KazMunayGas, care se pregătește să-și vândă activele europene semnificative, ia în considerare retragerea. Motivul principal este politica fiscală a guvernului de la București.

Rompetrol a sesizat deja Curtea Constituțională cu privire la impozitele sectoriale. Viitorul companiei în România a devenit incert.

Lukoil a plecat și ea mai devreme din motive similare. A invocat și presiunile geopolitice, scrie mandiner.hu.

Dacia își mută din ce în ce mai mult producția în Maroc. Motivul este costurile mai mici cu forța de muncă.

Conform ultimelor știri din industrie, Estée Lauder ar putea decide, de asemenea, să se retragă. Anunțurile privind optimizarea și reorganizarea sugerează măsuri de reducere a costurilor.

Toate acestea indică faptul că mediul economic din România devine din ce în ce mai puțin atractiv. Este vorba despre marile companii occidentale și internaționale.

În timp ce, paradoxal, un oligarh ucrainean devine unul dintre cei mai activi investitori în industria românească, scrie presa maghiară.

(sursa: Mediafax)